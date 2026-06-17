La Diputación de Palencia impulsa un plan con más de 50 medidas para atraer empresas e inversiones a la provincia

Imagen de la presentación de la Estrategia de Atracción de Inversiones 2026-2029 de la Diputación de Palencia. Fotografía: Diputación de Palencia.

La provincia de Palencia quiere convertirse en un territorio más competitivo. Todo con el fin de atraer inversiones, captar talento y también generar empleo cualificado.

Este es el fin que persigue la nueva Estrategia de Atracción de Inversiones 2026-29 de la Diputación de Palencia que ha sido presentada en el día de hoy por Ángeles Armisén, la presidenta de la institución provincial.

La iniciativa define una hoja de ruta para los próximos cuatro años con la que la Institución pretende reforzar el posicionamiento económico de la provincia, aprovechar sus fortalezas industriales y responder a desafíos como la pérdida de población joven o la necesidad de diversificar la actividad empresarial.

La estrategia, elaborada con el apoyo técnico de la consultora LLYC, se concibe como un marco de actuación para orientar las políticas provinciales de desarrollo económico entre 2026 y 2029.

Todo, en coordinación con la Agenda Rural de Palencia, el Protocolo Palencia 2030 y las principales líneas de actuación impulsadas desde la Unión Europea y la Junta de Castilla y León en materia de transición ecológica, digitalización y cohesión territorial.

El documento ha sido presentado esta mañana por la presidenta de la Diputación, el diputado de Desarrollo Socioeconómico, Francisco Pérez, y el director general de la consultora LLYC, Iñaki Ortega.

El planteamiento de la Diputación para la elaboración de este plan parte de la premisa de que la provincia dispone de importantes activos para competir por nuevas oportunidades de desarrollo, entre ellos una sólida base industrial, disponibilidad de suelo para nuevos proyectos, capacidad logística, potencial energético, centros formativos especializados y una elevada calidad de vida.

El objetivo es transformar esas fortalezas en nuevas inversiones, más empleo y mayores oportunidades para las personas que viven y quieren desarrollar aquí su proyecto de vida.

Fortalezas y capacidad de crecimiento

El documento parte de un análisis de la situación económica y territorial de la provincia que identifica importantes ventajas competitivas.

Entre ellas destacan la presencia de sectores tractores como la automoción y la agroindustria, la existencia de suelo industrial disponible para nuevos desarrollos empresariales, una posición estratégica en materia logística y de comunicaciones, el potencial vinculado a la energía y la sostenibilidad y una red de formación técnica capaz de responder a las necesidades de las empresas.

Junto a estas fortalezas, el diagnóstico también identifica algunos retos que condicionan el crecimiento económico futuro, como el desafío demográfico, la salida de talento joven cualificado, la necesidad de seguir avanzando en la modernización de las pequeñas y medianas empresas o una mayor visibilidad exterior para competir con otros territorios en la captación de inversiones.

Ante este escenario, la estrategia plantea una visión compartida para consolidar Palencia como un territorio industrial competitivo, atractivo para la inversión y capaz de generar empleo cualificado mediante la innovación, la colaboración público-privada y el desarrollo del talento.

Cinco ejes

Para alcanzar estos objetivos, la Estrategia de Atracción de Inversiones se estructura en torno a cinco grandes ámbitos de actuación.

El primero de ellos se centra en la revitalización empresarial y la innovación, con medidas destinadas a impulsar la digitalización y modernización de las pymes, favorecer la diversificación económica y apoyar sectores emergentes vinculados a la bioeconomía, la innovación agroalimentaria, la energía o las tecnologías digitales.

El segundo eje busca reforzar la posición industrial de la provincia mediante la promoción del suelo industrial disponible, el fortalecimiento de las cadenas de valor existentes y la atracción de nuevos proyectos empresariales vinculados a actividades productivas sostenibles e innovadoras.

La estrategia incorpora además un bloque específico dedicado al talento, con actuaciones orientadas a mejorar la conexión entre formación y empleo, impulsar la Formación Profesional Dual, favorecer el retorno de jóvenes cualificados y atraer nuevos perfiles profesionales, teletrabajadores y emprendedores.

La cooperación institucional y empresarial constituye el cuarto eje del documento, que apuesta por reforzar la colaboración entre administraciones públicas, ayuntamientos, empresas, asociaciones empresariales, universidades, centros tecnológicos y agentes económicos para generar un modelo de gobernanza compartida.

Finalmente, la estrategia contempla un quinto eje centrado en la reputación y la proyección territorial, con el objetivo de reforzar la imagen de Palencia como una provincia industrial, innovadora, sostenible y capaz de ofrecer oportunidades profesionales y calidad de vida.

Más de 50 medidas

La hoja de ruta incorpora más de 50 medidas concretas que se desarrollarán progresivamente durante el periodo 2026-2029.

Entre las actuaciones prioritarias previstas para la primera fase de despliegue figuran la creación de una Oficina de Promoción Industrial que actúe como punto único de interlocución para empresas e inversores, la activación y promoción del suelo industrial estratégico de la provincia y el lanzamiento de la iniciativa "Invest in Palencia" como herramienta de posicionamiento exterior.

También se contempla la organización de encuentros empresariales vinculados a sectores estratégicos, el impulso de programas de retorno y captación de talento joven y el fortalecimiento de la colaboración entre empresas y centros formativos para mejorar la empleabilidad y la disponibilidad de perfiles profesionales especializados.

Esta estrategia no constituye un programa cerrado de inversiones ni implica la ejecución automática de todas las medidas recogidas en el documento, sino que se configura como una herramienta flexible para ordenar prioridades, coordinar esfuerzos y aprovechar oportunidades de desarrollo cuando se den las condiciones adecuadas.

Documento abierto a la participación

Tras su presentación pública, la Diputación abrirá un periodo de información pública para recoger aportaciones de instituciones, empresas, organizaciones económicas y sociales y agentes del territorio antes de proceder a su aprobación definitiva.

Con esta iniciativa, la Institución provincial busca dotarse de una dirección común para competir con mayor eficacia por la atracción de inversiones y talento, reforzar la actividad económica y contribuir a generar nuevas oportunidades de empleo y desarrollo en el conjunto de la provincia.