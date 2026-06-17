La alcaldesa de Palencia recurrirá el fallo que anula el cese de la secretaria municipal: “Me provoca estupor"

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, en una imagen de archivo

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, anunció este miércoles la interposición de un recurso de apelación contra la sentencia que declara no ajustado a derecho el cese de la secretaria general del Ayuntamiento, María Rosa de la Peña Gutiérrez, y ordena su reincorporación al puesto.

La resolución judicial del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, dictada el pasado 11 de junio anula la decisión adoptada por la regidora el 12 de marzo de 2026, mediante la que acordó el cese de la funcionaria por una supuesta "pérdida de confianza técnica".

Aunque expresó su respeto por la decisión judicial, Andrés aseguró no compartir sus argumentos y afirmó que la sentencia le provoca "estupor y preocupación".

En un extenso comunicado, la alcaldesa defendió la legalidad de su actuación al recordar que María Rosa de la Peña accedió al puesto de secretaria general mediante el sistema de libre designación en febrero de 2023.

Una fórmula que permite el cese discrecional por parte del órgano que realizó el nombramiento, siempre que exista una motivación relacionada con el desempeño profesional.

La resolución de cese se sustentaba en dos motivos principales. El primero hacía referencia a la gestión de varios requerimientos remitidos por el Procurador del Común.

Según la alcaldesa socialista, la secretaria general no le informó de diversas comunicaciones del organismo autonómico ni de un escrito remitido por ella misma el 18 de julio de 2024, en el que señalaba a la Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos como responsable de facilitar determinada información requerida.

Sin embargo, la sentencia concluye que la secretaria general desconocía la tramitación del expediente administrativo relacionado con esos requerimientos, por lo que no podía exigírsele haber informado a la Alcaldía sobre unos hechos de los que, según el fallo, no tenía conocimiento.

Miriam Andrés rechazó de forma contundente esta interpretación judicial.

En su comunicado sostiene que el expediente fue tramitado íntegramente desde la Secretaría General y que la propia documentación incorporada al procedimiento acredita la participación de la secretaria general.

Además, considera "incomprensible" que la sentencia plantee la posibilidad de que la comunicación remitida al Procurador del Común pudiera tratarse de un escrito "informal o equívoco".

La regidora también subrayó que la versión recogida en la sentencia contradice, a su juicio, las propias alegaciones formuladas por María Rosa de la Peña durante el procedimiento judicial.

Según explicó, la demandante defendió en su recurso que sí había mantenido reuniones e intercambios de información con la Alcaldía y con responsables municipales sobre este asunto.

El segundo motivo que justificó el cese estaba relacionado con la presentación de una declaración de bienes patrimoniales por parte de la concejala Laura Lambraña Arreal el domingo 21 de julio de 2024 fuera de las dependencias municipales.

La alcaldesa sostiene que la secretaria general dio fe de dicha presentación, no promovió su publicación en la web municipal y tampoco informó a la Alcaldía de la existencia de ese documento pese a la repercusión mediática que, según afirma, tuvo el asunto.

Sobre este punto, Andrés considera que la sentencia no entra a valorar los aspectos fundamentales de la actuación cuestionada y se limita a señalar que en el expediente administrativo no constaban las informaciones periodísticas a las que se hacía referencia.

La alcaldesa defendió que los hechos recogidos en la resolución de cese son "verdad" y que ambos motivos están directamente vinculados con las funciones de fe pública atribuidas a la Secretaría General.

Por ello, confirmó que el Ayuntamiento presentará un recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

"Todos los hechos relatados en mi resolución de cese son verdad. Ambos motivos están relacionados con la función de fe pública de la Secretaria General. No estoy conforme con esta sentencia", concluye el comunicado remitido por la alcaldesa.