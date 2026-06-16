Arden dos camiones en la A-62 en tan solo 15 minutos: uno de ellos transporta pacas de paja

Dos camiones han ardido en la tarde de este martes en la A-62. Primeramente, a las 15:41 horas, tuvo lugar el incendio del primer vehículo en Villamediana, el kilómetro 72, sentido Valladolid.

Una docena de llamadas alertó al 112 del incendio de un camión que transporta pacas de paja. Este incidente obligó a cortar el tráfico total entre el kilómetro 69 y 75, sentido creciente.

Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos y se dio aviso a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación de Palencia y al centro provincial de mando de Medio Ambiente de la Junta.

Posteriormente, a las 15:56 horas, se produjo el segundo incendio en la A-62. Esta vez a la altura de la localidad palentina de Torquemada.

En concreto, el segundo camión ardió en el área de descanso El Canto, en el kilómetro 62, sentido Burgos.

Seis llamadas alertaron del suceso, también sin heridos.

De nuevo, el 112 avisó a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación de Palencia y al centro provincial de mando de Medio Ambiente de la Junta.