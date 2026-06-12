La Diputación de Palencia defiende una estrategia integral para fijar población y fortalecer la ganadería en el medio rural

La vicepresidenta primera de la Diputación de Palencia, María José de la Fuente, en el Encuentro Territorial de la Red de Entidades Locales Ganadero-Cárnica, organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en Cáceres, este viernes

La vicepresidenta primera de la Diputación de Palencia, María José de la Fuente, ha defendido este viernes en Cáceres la necesidad de combinar la atracción de población con el fortalecimiento del sector ganadero como ejes clave para el futuro del medio rural.

Lo ha hecho durante su participación en el Encuentro Territorial de la Red de Entidades Locales Ganadero-Cárnica, organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la mesa titulada 'Nuevas raíces: población, empleo y futuro de la ganadería en el territorio'.

Durante su intervención, De la Fuente subrayó que el reto demográfico y la atracción de población son “realidades complementarias”, y defendió la necesidad de “prestigiar el medio rural” como espacio de oportunidad para vivir y emprender.

En este sentido, recordó que la provincia de Palencia ha comenzado a revertir la pérdida de población tras décadas de descenso, con más de 2.500 nuevos habitantes en los últimos tres años.

La vicepresidenta destacó el papel estratégico de la agricultura y la ganadería, que representan el 19% del PIB provincial y dan empleo a más de 9.000 personas, y explicó las principales líneas de actuación de la Diputación para reforzar su viabilidad y atractivo.

Entre ellas, la Agenda Rural de Palencia, la formación especializada en la Finca Dehesa de Tablares y las medidas de apoyo al relevo generacional en las explotaciones ganaderas.

Asimismo, puso en valor las iniciativas orientadas a la mejora de la competitividad del sector, como la colaboración con asociaciones ganaderas para el desarrollo genético de “razas de élite”.

También los programas de mejora de la calidad cárnica o las ayudas para la protección frente a ataques de lobo mediante la incorporación de mastines.

En materia de atracción de población, De la Fuente explicó los resultados del Proyecto Arraigo, que ha permitido la llegada de 128 familias y 355 personas a la provincia, con la puesta en marcha de 11 proyectos empresariales en su última edición.

El programa, pionero en España, ofrece acompañamiento integral en materia de empleo, vivienda e integración, y ha generado un retorno estimado de 7,8 euros por cada euro invertido.

La vicepresidenta también abordó la importancia de la vivienda y los servicios públicos como factores clave para la fijación de población, destacando el programa HabitaLo Rural, las medidas de rehabilitación de viviendas y los incentivos al alquiler en el medio rural.

Asimismo, señaló la relevancia del transporte, la educación, la inclusión financiera y los servicios sociales como elementos esenciales para garantizar la igualdad de oportunidades entre el medio rural y urbano.

Para finalizar, De la Fuente subrayó la importancia de la cooperación institucional y la creación de sinergias entre administraciones, entidades locales, empresas y centros de conocimiento.

Y destacó proyectos como la Plataforma Agroalimentaria Palencia 2030, como ejemplo de estrategia conjunta para impulsar el desarrollo económico, la innovación y la fijación de talento en el territorio.

“Crear sinergias nos hace más fuertes y nos permite afrontar el futuro con determinación”, concluyó.