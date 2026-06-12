Aguilar de Campoo, al compás de la fiesta por San Juan y San Pedro 2026: la programación completa

Las peñas de Aguilar de Campoo en las fiestas de San Juan y San Pedro 2023 Ayuntamiento de Aguilar de Campoo

Aguilar de Campoo (Palencia) ya cuenta las horas para el arranque de sus fiestas de San Juan y San Pedro 2026. Este sábado, 13 de junio, comienza las actividades previas de una programación que se extenderá hasta el próximo día 29 de este mismo mes.

Conciertos, orquestas, deporte, danza o las hogueras de San Juan marcan un elenco de opciones para disfrutar todos estos días en la localidad galletera por excelencia.

La alcaldesa de Aguilar de Campoo, María José Ortega, recibe estas fiestas como una de las "más queridas y esperadas del año", además de ser una cita que "anuncia la llegada del verano" e implica el "regreso a los abrazos pendientes, a las conversaciones que se alargan en las plazas y a ese sentimiento, tan difícil de explicar y tan fácil de sentir, que nos recuerda que Aguilar siempre será nuestro hogar".

Así lo expone en su carta dirigida a los aguilarenses en el programa de fiestas, en el que este año serán protagonistas Carmen Gómez Sardina, Lucía González Bonilla e Irati Muñoz Ortega, damas castellanas 2026 de la localidad.

La programación arranca este sábado, 13 de junio, con las actividades previas. A partir de las 10:00 horas, la Ciudad Deportiva Alberto Fernández acogerá el triatlón infantil, mientras que a las 16:00 llegará el turno, desde la ermita de la Virgen del Llano, del XIX circuito de triatlón de la Diputación de Palencia.

El miércoles 17 de junio el polideportivo nuevo acogerá a las 18:00 una exhibición de gimnasia rítmica, mientras que dos días más tarde, el 19 de junio, el Cine Amor recibirá a partir de las 19:00 horas a la Escuela de Música para disfrutar de un concierto.

El grueso de las actividades comenzará a partir del sábado 20 de junio, con un torneo multideporte de la Casa de los Jóvenes, un festival, danzas urbanas, pasacalles y pasodoble y un campeonato de fútbol sala.

Ese mismo día, a partir de las 20:00 horas, arrancará la noche de los conciertos en la Plaza España con las actuaciones de Querida Margot, Sinestesia o Marlena, uno de los grupos emergentes en nuestro país.

El día 21 se celebrará el Día de la Música por las calles y plazas de Aguilar de Campoo y habrá una marcha cicloturista en homenaje al club Teka.

Para el lunes 22 de junio se espera la celebración de las IX Jornadas de Convivencia de la Pesca de la Trucha con el Memorial 'José María Rojo'. Y el martes 23, coincidiendo con la Noche de San Juan, uno de los días grandes, la actividad se iniciará a las 20:30 con una sesión de DJ Fran Cerezo.

A partir de las 22:30 horas comenzará la concentración de peñas y pasacalles en la Plaza de la Compasión y a las 23:30 será el pregón peñitas desde el balcón del Ayuntamiento.

Desde las 00:00 se procederá al encendido y jolgorio en las hogueras de San Juan en la ciudad deportiva y el día lo cerrará una espectacular verbena de la Orquesta La Fórmula en Plaza España.

El miércoles 24 de junio el arranque de las actividades está marcado con la procesión de San Juan junto a los peñistas y la banda de música, finalizando con la misa solemne cantada por la Coral Peña Aguilón.

Gigantes y cabezudos, baile y música, vermut, gymkana, un bocadillo gigante, jotas, una exhibición y una verbena completan este día grande en Aguilar de Campoo.

El jueves 25 de junio el día arrancará con un torneo al estilo Kings League en la pista roja y se espera también una sesión especial de Radio Aguilar FM, un concurso de tortillas y vino español, el concierto a cargo de Julián, pancetada, DJs por las peñas y un espectáculo de fin de curso para completar la jornada.

Para el viernes, 26 de junio, se instalarán hinchables de agua, habrá un campeonato de tuta, morcillada, un concurso de comedores de galletas, desfile de disfraces, orquesta, fanzone coincidiendo con el España-Uruguay y una sesión a cargo del DJ Héctor Calderón.

El último sábado de fiestas, el día 27 de junio, se espera un tren infantil por las calles de la localidad, el descenso internacional de cámaras por el Pisuerga, sesiones de DJ, una electro charanga o el concierto de La Fuga.

El 28 de junio comenzará con un pasabares con la charanga Pasodoble, una sesión de tiro al plato, carrera solidaria de patitos de goma, comida de peñas, un campeonato de tute, fuegos artificiales, tardeo y hasta una macrodisco con Soundland.

Aguilar de Campoo despedirá las fiestas el lunes 29 de junio con el concurso de ollas ferroviarias, la misa en honor a San Pedro, un campeonato de rana, gigantes y cabezudos junto a una charanga, la fiesta de la espuma, una sesión de vermut, un torneo de mus y un tributo al Canto del Loco y una sesión de DJ.