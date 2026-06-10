El edificio histórico que fue cárcel durante 400 años y se convirtió en casa de la cultura hoy vive su gran transformación

Ángeles Armisén durante la visita a las obras de reforma de la casa de la cultura de Saldaña.

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha estado in situ observando los trabajos de transformación de la casa de la cultura de Saldaña, para los que la institución provincial ha aportado 128.130 euros dentro de una inversión total de 294.621.

La actuación, que ha sido adjudicada a Pedro Pascual Bahillo, busca modernizar las instalaciones, mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad y adaptar los espacios a las necesidades actuales de los usuarios.

Armisén ha estado acompañada durante la visita por el vicepresidente segundo y diputado de Acción Territorial, Urbano Alonso, el diputado de la zona, Miguel Abia, y el alcalde de Saldaña, Adolfo Palacio.

La Diputación de Palencia ha aportado más de 128.000 euros a la reforma de la casa de la cultura de Saldaña.

Los trabajos se encuentran aún en una fase incipiente, habiéndose certificado hasta el momento obras por importe de algo más de 15.600 euros.

Esta actuación se está llevando a cabo en un edificio emblemático para la vida cultural de la localidad, se ubica en pleno núcleo urbano y antiguamente fue la cárcel de Saldaña durante cuatro siglos, hasta que se ha ido transformando en casa de la cultura tras su profunda reforma en 1980.

Durante la visita, la presidenta ha subrayado que la institución provincial sigue "apoyando a los ayuntamientos en la mejora de las infraestructuras municipales porque son espacios fundamentales para la convivencia, la actividad cultural y la prestación de servicios a los vecinos".

Las obras se están centrando en la adecuación del salón de actos, los aseos, las zonas comunes y los accesos al edificio. En el primer de ellos se acometerá una importante rehabilitación energética mediante la sustitución de luminarias y equipos de iluminación escénica, sonido y proyección por sistemas de tecnología LED y bajo consumo.

Por otro lado, se mejorarán las condiciones acústicas de la sala con nuevos revestimientos que reducen la reverberación, se optimizará la visibilidad de los asistentes y los accesos interiores serán reorganizados para favorecer la accesibilidad y la movilidad.

Destaca también la eliminación de las butacas ubicadas tras las columnas para mejorar la visión del escenario, la creación de recorridos laterales de acceso y la construcción de una plataforma elevada que favorecerá la funcionalidad del espacio.

En las zonas comunes y aseos serán sustituidas las luminarias por sistemas LED de bajo consumo y se llevará a cabo una reorganización interior para incorporar al edificio nuevos espacios adaptados a las necesidades de hoy en día.

La intervención, a su vez, permitirá crear un aseo accesible para personas con movilidad reducida, camerinos, aseos independientes para estos, zonas de almacenamiento y un aula auxiliar polivalente que podrá utilizarse tanto como espacio vinculado a la biblioteca como para actividades relacionadas con el salón de actos.

Todo en su conjunto ayudará a mejorar la experiencia de los usuarios y ampliará las posibilidades de uso de este equipamiento municipal.