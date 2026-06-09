La villa romana La Olmeda invita a descubrir los secretos del imperio en las jornadas europeas de arqueología

En la imagen la Villa Romana de La Olmeda durante una de sus visitas. ICAL

La Villa Romana La Olmeda, en la localidad palentina de Pedrosa de la Vega, se prepara para revivir este fin de semana los años dorados del imperio. La Diputación de Palencia ha organizado un plan redondo para los días doce, trece y catorce de junio, sumándose a las Jornadas Europeas de Arqueología que se celebran de forma simultánea en todo el continente.

La idea es abrir las puertas de este palacio rural para que los visitantes descubran de cerca cómo era la vida de las familias que vivían allí hace más de mil seiscientos años. Para que no se escape ningún detalle, el Servicio de Cultura ha preparado varias visitas guiadas durante los tres días en el propio yacimiento.

Al tratarse de grupos reducidos para que se pueda disfrutar de la experiencia cómodamente, hace falta reservar la plaza por teléfono o correo electrónico.

La gran novedad de este año llegará el viernes por la mañana, cuando la actividad se mude por unas horas al Museo de La Olmeda, en Saldaña.

Eso sí, como las plazas son limitadas para que la experiencia sea cómoda, conviene reservar cuanto antes por teléfono o correo electrónico.

La gran sorpresa de este año llegará el viernes por la mañana, cuando la actividad se mude por unas horas al Museo de La Olmeda, en Saldaña.

Allí, el mosaista y restaurador oficial del complejo, Carlos Vela, guiará un recorrido exclusivo entre las vitrinas para desvelar detalles inéditos y anécdotas curiosas sobre las piezas rescatadas de las excavaciones arqueológicas.

Cartel del programa JEA 2026.

Además, el mismo experto capitaneará el sábado por la mañana un taller familiar de mosaicos romanos en el espacio de Saldaña.

En esta actividad práctica, pensada para adultos y niños a partir de seis años, los participantes podrán aprender las técnicas clásicas y llevarse su propia creación a casa por un precio de cinco euros.

Estas jornadas nacieron en Francia y se celebran en España desde el año dos mil diecinueve bajo el paraguas del Consejo de Europa.

El objetivo principal de la cita no es otro que sacar la arqueología de los despachos, concienciar a los ciudadanos sobre el valor de proteger estas joyas del pasado y mostrar el intenso trabajo que se realiza entre bambalinas, desde que se levanta la primera capa de tierra en la excavación hasta que los tesoros terminan expuestos de cara al público.