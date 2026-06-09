Celebración del Festival Nacional de Exaltación del Cangrejo de Río en Herrera de Pisuerga ICAL

Entre los ríos Pisuerga y Burejo, al norte de Palencia, se encuentra Herrera de Pisuerga, una localidad de Castilla y León que ha logrado convertir al cangrejo de río en una de sus principales señas de identidad.

Los amantes de este animal tienen una cita que no pueden dejar escapar. Se puede decir que se trata de su vecino más ilustre.

Con apenas 1.875 habitantes, según los datos del INE de 2025, este municipio destaca por su patrimonio histórico, sus varios y pintorescos puentes y una de las fiestas gastronómicas más populares de la comunidad.

Situada en la comarca de Boedo-Ojeda y a 844 metros de altitud, Herrera de Pisuerga recibió el título de ciudad en 1902.

Sin embargo, gran parte de su fama se debe al Festival Nacional de Exaltación del Cangrejo de Río, una celebración que atrae cada verano a cientos de visitantes y que se ha convertido en una de las citas imprescindibles del calendario festivo palentino.

Una ciudad con pasado romano

La historia de Herrera de Pisuerga se remonta a la época romana.

Uno de sus principales atractivos son los restos de la muralla romana conservados en la Plaza Mayor. Estas estructuras formaban parte del campamento militar de la Legio IV Macedónica, que permaneció asentada en la zona tras las guerras cántabras.

Este legado convierte a la localidad en un interesante destino para quienes buscan combinar turismo cultural, patrimonio histórico y gastronomía. Hasta Miguel Ángel Revilla, el presidente de las anchoas, ha estado.

El pueblo de los cinco puentes

Uno de los rasgos más llamativos de Herrera de Pisuerga es la presencia de cinco puentes que forman parte de su paisaje y de su historia.

El más destacado es el Puente de San Francisco, una construcción de arenisca levantada en el siglo XVII y considerada una de las obras pontoneras barrocas más interesantes de la Península Ibérica.

A él se suman el Puente Viejo sobre el río Burejo, construido en el siglo XIX para dar servicio al antiguo Camino Real entre Palencia y Santander, y el Puente Nuevo, una infraestructura moderna inaugurada en 1990 para la variante de la carretera nacional.

La lista continúa con el Puente de Los Dolores, que permite el paso de la histórica línea ferroviaria Palencia-Santander sobre el río Pisuerga.

Por último, el puente Barca (Barcaza de la Maroma) sobre el río Pisuerga. Localizado junto a un viejo vado natural para salvar el cauce del río Pisuerga que se utilizaba desde el Medievo.

Era el sitio idóneo para, cuando las aguas venían crecidas, ubicar un sistema de maromas fijadas a gruesos fresnos de ribera y agarrándose a ellas, avanzar la embarcación en el cruce del río.

La fiesta que mantiene viva una tradición desde 1972

Si hay un evento que identifica a Herrera de Pisuerga es el Festival Nacional de Exaltación del Cangrejo de Río.

Esta celebración nació en 1972 por iniciativa de Luis Ricardo Salvador y, con el paso de los años, se ha consolidado como una de las fiestas más emblemáticas de la provincia de Palencia.

Declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, la cita rinde homenaje a un producto que durante décadas marcó la economía y la cultura local, incluso después de que la afanomicosis, conocida como la peste del cangrejo, acabara con buena parte de las poblaciones autóctonas de este crustáceo.

La importancia del festival es tal que la localidad cuenta incluso con un Monumento al Cangrejo, obra del escultor Ursicino Martínez, convertido en uno de los símbolos más reconocibles del municipio.

Paellas, carrozas y la gran cangrejada popular

La gastronomía es el eje central de la celebración. Durante varios días, vecinos y visitantes participan en concursos de cangrejos vivos y cocinados, degustaciones, desfiles de carrozas y concursos de disfraces que llenan de ambiente las calles de la localidad.

Uno de los momentos más esperados es la popular paella con cangrejos, que permite degustar este plato a quienes se acercan a la fiesta.

También destaca la llamada gran cangrejada, una comida popular que se celebra en el parque municipal y que reúne a cientos de personas.

Además, durante la comida oficial se nombran los Caballeros de la Festiva Orden del Cangrejo, una tradición que contribuye a reforzar el carácter singular del festival.

El broche final de la fiesta llega con uno de los actos más esperados: la quema de la Falla del Cangrejo.

Este espectáculo nocturno simboliza el final de las celebraciones y despide una nueva edición del festival entre aplausos, música y ambiente festivo.

En 2026, el Festival Nacional de Exaltación del Cangrejo de Río celebrará una nueva edición el próximo 2 de agosto, una fecha marcada en rojo para quienes desean descubrir una de las tradiciones gastronómicas más originales de Castilla y León.

Entre historia romana, puentes centenarios y una fiesta con más de medio siglo de trayectoria, Herrera de Pisuerga demuestra que sigue siendo uno de los destinos más curiosos para quienes buscan turismo rural, patrimonio y buena gastronomía en la provincia de Palencia.