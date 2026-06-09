Muere un hombre de 65 años en un choque entre una bicicleta y un turismo en las carreteras de Palencia

Imagen de otro accidente mortal en la provincia de Palencia. Subdelegación del Gobierno en Palencia.

Tragedia en las carreteras palentinas. Un hombre de 77 años ha perdido la vida a primera hora de esta tarde tras sufrir una colisión con un turismo, conducido por una mujer de 76 años que iba sola en el vehículo, mientras montaba en bicicleta, en el término municipal de Melgar de Yuso, en la provincia de Palencia.

La sala del centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 recibió una llamada de alerta que informaba de un grave accidente de circulación en el kilómetro 11 de la en la carretera P-403.

Los testigos del percance advertían de que el ciclista había quedado tendido sobre la calzada e inconsciente como consecuencia del fuerte impacto contra el coche.

Los operadores del 1-1-2 dieron aviso de lo sucedido a la Guardia Civil de Tráfico de Palencia y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha desplegado un amplio equipo humano y material para tratar de salvar la vida del hombre, un ciudadano valenciano que se encontraba haciendo el Camino de Santiago en bicicleta.

Hasta el lugar del accidente se ha movilizado un helicóptero medicalizado, una ambulancia de soporte vital básico y el equipo médico del centro de salud de la zona.

A pesar de la rapidez con la que han acudido los servicios de emergencia y de los esfuerzos de los profesionales sobre el asfalto, el personal sanitario desplazado al punto del siniestro solo ha podido confirmar el fallecimiento del ciclista en el mismo lugar de los hechos.

Despliegue de medios de la Guardia Civil de Tráfico en el suceso. Subdelegación de Gobierno de Palencia.

La posible causa apunta a una infracción de la prioridad de paso por parte del ciclista en una intersección regulada mediante señal de STOP.

Por el momento se desconocen las causas que han originado esta colisión mortal, las cuales ya están siendo investigadas por los agentes de la Guardia Civil.