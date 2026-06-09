Álvaro (32), bodeguero en un pueblo de 80 habitantes: “Elaboramos 18.000 botellas al año y el precio es accesible”

Álvaro Mélida Arenal con uno de sus vinos. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Quiero seguir disfrutando del camino. Mantener esa ilusión por el proyecto, por lo nuestro, y conseguir que todo lo que Carreprado hace siga emocionando a las personas que se acercan a nuestro proyecto de una u otra forma”, asegura Álvaro Mélida Arenal.

Él es un bodeguero que decidió lanzarse a la aventura allá por octubre de 2021 con sus viñedos en la localidad palentina de Alba de Cerrato, que cuenta en la actualidad con una población de 80 habitantes según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Ha bebido la historia y el arte del vino desde pequeño. Su familia ha influido mucho para que él comenzara una historia de cinco años y los que quedan por llegar.

“Elaboramos 18.000 botellas al año y el precio es muy accesible”, confiesa en esta entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León donde conocemos todos los secretos de su negocio.

Su vida

“Soy una persona inquieta, creativa y muy ligada a mi tierra. Me defino como alguien apasionado por las historias que hay detrás de cada proyecto de vida o profesional. También me defino como cercano, familiar y emprendedor. De los que creen que el esfuerzo y la pasión son clave para que cualquier proyecto tenga alma”, asegura nuestro entrevistado.

Álvaro Mélida Arenal tiene 32 años. Nació en Palencia y después de pasar por Soria, los primeros años de su vida, se trasladó al pueblo de su madre, Becerril de Campos para acabar en la ciudad palentina.

“Desde que mi proyecto vio la luz, me paso más del 95% del año viviendo en Alba de Cerrato. El otro 5% donde me pille en cada momento”, asegura.

Siempre ha sido un apasionado del mundo del ferrocarril y su ilusión, de pequeño, pasaba por ser maquinista. Tuvo una infancia muy ligada al pueblo, principalmente a Alba de Cerrato, aunque sin dejar Becerril de Campos ni a su familia y amigos.

“Crecí ayudando en el viñedo de mi abuelo materno a mi padre, que fue el que me introdujo el gusanillo de las viñas. Aunque era muy pequeño, siempre me enseñaba las tareas propias del campo. Por edad, llegaba hasta el mosto”, apunta.

Su formación académica siempre estuvo ligada a la rama de la informática y es de ello de lo que empezó a ejercer. Aunque posteriormente, con la idea de profesionalizar lo que antes elaboraba para casa, alternó su trabajo con la formación en el mundo del vino y su elaboración. También de la viticultura y el cuidado de los viñedos.

Es administrador de sistemas informáticos en red y cuenta con varios cursos de elaboración del vino y técnicas de trabajo en viñedo, como WSET2.

El mundo del vino

“Desde que tenía siete años siempre he estado jugando en ese viñedo que tenía mi abuelo y que cuidaba mi padre en Becerril de Campos. Allí lo tuvimos hasta 2007. Después, decidimos plantar nuestro primer viñedo en Alba de Cerrato”, nos cuenta Álvaro.

Amante de descubrir diferentes vinos del mundo y de continuar aprendiendo y mejorando, en la actualidad es el propietario y único trabajador de la Bodega Carreprado en Alba de Cerrato.

Desde el 2000 ayudaba a elaborar ese vino para casa y desde el 2021 se convirtió en profesional de un mundo tan exigente.

“Estoy al frente de la pequeña bodega de Alba de Cerrato situada entre tres Denominaciones de Origen como son Arlanza, Cigales y Ribera del Duero y pertenecemos a Vino de la Tierra de Castilla y León”, nos explica.

Imagen de los viñedos de Álvaro Mélida en Alba de Cerrato. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Un municipio, el palentino, que cuenta con una población de 80 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Él gestiona todo el proceso ya que no cuenta con ningún trabajador más.

“Bodega Carreprado nace en octubre de 2021. Con un solo producto como es nuestro Carreprado Joven, y con la idea de devolver esa historia perdida a nuestra localidad, elaborar vinos de calidad y convertirnos en un referente de vinos de calidad”, confiesa.

Los viñedos están en Alba de Cerrato y también en varios de la localidad vecina de Cevico de la Torre. Tienen más de 30 años lo que permite “aportar esa uva de viñedo más antiguo a los que dan los nuevos. Plantados entre 2007 y 2023.

Sus vinos

“El proyecto comenzó con cero hectáreas y, poco a poco, hemos ido creciendo hasta trabajar con viñedos por encima de las cuatro hectáreas. Continuamos con ese crecimiento previsto”, afirma orgulloso.

Busca elaborar un vino “con identidad propia, buscando que cada botella refleje el carácter de la tierra”. Quiere que sean “equilibrados, elegantes y fáciles de disfrutar” pero “con personalidad”.

En la actualidad elaboran cinco tipos de vino distintos. El Carreprado Joven, el Rosado, el Roble, el 12 meses y el Alua Verdejo. Alguno de ellos ha conseguido ya reconocidos galardones.

“Este año hemos lanzado al mercado una nueva bebida elaborada con uva de la variedad tempranillo y la fruta del Jerbo, las jerbas. Se llama ERBA y es una bebida en la que no solo trabaja la uva, también esta fruta. Buscamos un registro para no dejar indiferente a nadie”, asegura el bodeguero.

Vinos que, como el propio Álvaro nos confiesa, son “aptos para todo el mundo” ya que trabaja con el cliente final que los puede encontrar en eventos o redes sociales, para verse sorprendido con estos productos.

También lo hace con tiendas gourmet, bares y restaurantes que apuestan por su producto.

Álvaro recogiendo la uva. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Número de botellas y precios

“Comenzamos con 3.000 botellas en la primera añada y cuatro años y medio después elaboramos 18.000 botellas a precios muy accesibles. No se ha llegado al límite de producción, ya que la idea es seguir creciendo en el número y en productos sorprendentes”, explica.

Sobre ese precio accesible, sostiene que “cree que mantener un precio justo y cercano hace que cualquier persona pueda disfrutar de ellos sin que sea algo inaccesible”.

Nuestro entrevistado ve el futuro “con mucha ilusión” pero “con los pies en la tierra” ya que, como añade, nos encontramos en un momento en el que “el enoturismo y los vinos con identidad están creciendo mucho” y “tienen una gran oportunidad”.

Seguro que Álvaro sabe aprovecharla.