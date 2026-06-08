La joya arqueológica oculta en Palencia que ha dejado en 'shock' a 34 visitantes de Estados Unidos: "Una cosa maravillosa"

El presidente de Camino Francés Federación, Miguel Pérez, en el centro , rodeado del comité de American Pilgrims. Cedida.

Un grupo de 34 peregrinos de Estados Unidos ha cambiado las botas de montaña, la urgencia de los kilómetros y el peso de las mochilas por una mirada pausada y profunda hacia el corazón de la provincia de Palencia.

Todos ellos ya alcanzaron en su día la meta de Santiago de Compostela, pero han decidido regresar a la comunidad a través de un innovador Heritage Trip —viaje de legado— organizado por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Palencia y coordinado por Camino Francés Federación.

El objetivo de esta delegación de la influyente organización American Pilgrims on the Camino es romper con la inercia del caminante tradicional y explorar la descomunal riqueza cultural, arqueológica y artística que se esconde más allá de la estricta senda jacobea, adentrándose con calma en la vida, el patrimonio y las personas de los territorios que un día cruzaron de largo.

"El peregrino viene con un destino marcado y por lo tanto tampoco es conveniente marearlo en el territorio, aunque haya muchísimas cosas y muy buenas que ver, porque al final pues no llegaría nunca a Santiago", analiza con realismo Miguel Pérez Cabezas, presidente de Camino Francés Federación.

Los 34 antiguos peregrinos de Estados Unidos que exploran la riqueza cultural y patrimonial más allá de la senda jacobea

La iniciativa busca precisamente separar el tiempo de la marcha del tiempo del descubrimiento cultural, ofreciendo una experiencia que va mucho más allá de los circuitos vacacionales al uso.

De hecho, el perfil de estos 34 visitantes norteamericanos responde a un requisito innegociable establecido por la propia organización de Estados Unidos: "Para hacer eso es obligatorio que quienes vengan hayan previamente hecho el Camino de Santiago. No estamos preparando excursiones turísticas; estamos enseñándole a los que fueron peregrinos aquellas cosas que se perdieron", recalca Miguel Pérez.

Señalando que el furor por este formato es tal que las plazas se agotan a los dos días de abrirse la suscripción en el país norteamericano, que actualmente es el mayor emisor de peregrinos extranjeros hacia la ruta.

Siendo el Real Monasterio de San Zoilo en Carrión de los Condes el centro de expedición de esta empresa, estos 34 exploradores han compaginado tramos cortos a pie con visitas pausadas a Frómista, Villalcázar de Sirga o Aguilar de Campoo. Sin embargo, el gran impacto patrimonial para el grupo se produjo al desviarse de la ruta oficial y adentrarse en el románico norte y en la arqueología palentina.

"Lo que más les ha gustado y más sorpresa han tenido ha sido la villa romana de La Olmeda. Les fascina", confiesa el presidente de la federación.

El choque cultural y cronológico para una delegación procedente de una nación joven es absoluto: "Hay que pensar que Estados Unidos tiene como país 250 años de historia, lo que significa que cualquier otra cosa les supera. Mentalmente están muy habituados a ver patrimonio medieval y posterior, porque eso es algo habitual en el camino; pero de repente la villa de La Olmeda les pareció una cosa maravillosa".

La otra gran revelación para los 34 estadounidenses ha acontecido alrededor de las mesas de la comunidad, un aspecto donde el sector hostelero jacobeo a menudo peca de uniformidad.

"Al peregrino en estos momentos le hemos perdido la idea de darles la comida tradicional de cada territorio. Hay un poco la intención de decir 'yo sé ya lo que comen' y les dan todos los días, a veces hamburguesas, a veces pasta porque tiene hidratos de carbono para andar", lamenta Miguel Pérez.

El viaje cultural ha permitido a los norteamericanos huir del monótono menú del peregrino y descubrir la contundencia de la despensa palentina, desde sus platos tradicionales hasta unos vinos locales imposibles de localizar en los comercios de Nueva York o California.

Durante la recepción oficial en la Diputación de Palencia, una de las responsables del grupo, Miriam, sintetizó el asombro colectivo: "Pasé haciendo el camino y comí en Palencia; me dieron de comer el dichoso, entre comillas, 'menú del peregrino', que se ha convertido en que le dan de comer lo mismo en 700 kilómetros. La gastronomía real ha sido un gran descubrimiento".

La inmersión de este grupo se ha completado gracias al calor humano del tejido asociativo de Castilla y León, desbancando el frío trato de las agencias comerciales.

"Quién va contigo son los del lugar; gente con la que además tenemos muchas cosas en común porque la gente de las asociaciones que participa en esto es gente que también ha sido peregrina. Ya hay un punto común, que es la pasión por el Camino, pero de repente se convierte en que es un amigo el que te lleva", valora con orgullo Miguel Pérez.

La fraternidad ha sido tal que hospitaleros de Burgos o el propio presidente de la asociación de Estella se desplazaron a Palencia para arropar a los anfitriones.

El eco de esta experiencia palentina se multiplicará pronto al otro lado del Atlántico, ya que la asociación americana cuenta con más de 70.000 seguidores en Estados Unidos y ya prepara un libro y un documental para distribuir en sus redes: "En un par de meses Palencia estará en los ordenadores y en los teléfonos móviles de todos sus socios de Estados Unidos".

Una promoción impagable lograda gracias a 34 peregrinos que decidieron quitarse la mochila para aprender a mirar de verdad.