Compostaje comunitario y aprovechamiento de poda, el modelo sostenible de éxito que recorre la provincia de Palencia

Primeras jornadas técnicas sobre los modelos de gestión sostenible de éxito de la fracción orgánica en la provincia de Palencia.

La Diputación de Palencia ha decidido dar un impulso a los nuevos modelos sostenibles de éxito para la gestión de los residuos orgánicos, el compostaje comunitario y el aprovechamiento de los restos de poda.

Dos ejemplos que han sido los protagonistas en dos visitas técnicas, este lunes 8 en Herrera de Pisuerga y el próximo 17 de junio en Magaz de Pisuerga, que pretenden dar a conocer estas experiencias en la gestión descentralizada de residuos orgánicos que ya se llevan a cabo en diferentes puntos del territorio.

Dichas jornadas son dirigidas por alcaldes, alcaldesas, presidencias de mancomunidades, entidades responsables de la gestión de residuos urbanos y personal técnico municipal.

Herrera de Pisuerga ha sido el escenario de la primera de las jornadas técnicas sobre modelos de gestión sostenible de la fracción orgánica

La finalidad de la iniciativa es acercar a los responsables locales los distintos modelos sostenibles para gestionar la fracción orgánica de los residuos, además de experiencias relacionadas con el compostaje comunitario, el aprovechamiento de podas y restos vegetales.

Dichas prácticas contribuyen a reducir costes, mejorar la eficiencia de los servicios municipales y avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos normativos y ambientales vigentes.

Las visitas sirven para abordar aspectos prácticos como el funcionamiento y organización de las áreas de compostaje comunitario, las dificultades encontradas durante la implantación, la gestión de restos de jardinería, los resultados logrados, las posibles vías de financiación y las oportunidades de adaptación de estos modelos a otros municipios palentinos.

La actuación contempla los retos reflejados por la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que promueve la recogida separada y el tratamiento eficaz de la fracción orgánica de los residuos municipales.

En esta línea, la gestión descentralizada de estos residuos orgánicos y vegetales es una herramienta eficaz a la hora de reducir el impacto ambiental, fomentar la economía circular y reforzar la sostenibilidad del servicio público de gestión de residuos.

Esta primera parada en Herrera de Pisuerga, donde ha participado la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha comenzado con una visita al área de compostaje de Ventosa y ha seguido en la zona de compostaje de restos de jardinería y en el área de compostaje comunitario de la localidad, donde han podido conocer de primera mano su funcionamiento y modelo de gestión.

La jornada ha finalizado en Viveros Pisuerga, empresa especializada en la gestión y valorización de restos de poda y residuos vegetales, donde se ha mostrado una experiencia práctica de aprovechamiento de este tipo de materiales.

Además, el encuentro ha contado con la participación de representantes de la Diputación de Palencia, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga, que han compartido información sobre la normativa vigente, los programas de gestión de residuos en marcha, los principales desafíos para su implantación y los resultados obtenidos hasta la fecha.

Con estas iniciativas, la Diputación de Palencia pretende reafirmar su compromiso con la sostenibilidad, la economía circular y el apoyo a los municipios en la implantación de soluciones innovadoras y eficientes para la gestión de los residuos urbanos.