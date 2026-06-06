Ya es oficial: más de 2,7 millones de euros llegan a los pueblos de Palencia para crear casi 250 puestos de trabajo

La Junta de Castilla y León ha aprobado una inversión superior a los 2,7 millones de euros destinada a 114 entidades locales de la provincia de Palencia con el objetivo de impulsar la contratación temporal de 249 personas desempleadas.

La medida se enmarca en el programa PLANIEL, una iniciativa orientada a fomentar el empleo local y reforzar los servicios públicos municipales.

La financiación permitirá a 112 ayuntamientos de la provincia mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía mediante la incorporación de nuevos trabajadores.

Asimismo, la Diputación de Palencia y el Ayuntamiento de la capital figuran entre las entidades beneficiarias, pudiendo contratar diez trabajadores cada una gracias a esta línea de ayudas autonómicas.

El programa PLANIEL está dirigido a la contratación temporal de personas desempleadas para el desarrollo de obras y servicios de interés general y social.

Entre las actuaciones subvencionables se incluyen proyectos de carácter turístico, cultural y medioambiental, así como iniciativas vinculadas a la dependencia, los servicios sociales y otras actividades que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Para acceder a estas contrataciones, los trabajadores deberán estar inscritos como demandantes de empleo no ocupados en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León en el momento de su alta en la Seguridad Social.

Además, el programa establece como colectivos prioritarios a las personas mayores de 45 años, los desempleados de larga duración, las personas con discapacidad igual o superior al 33% y las mujeres.

Las contrataciones subvencionadas podrán realizarse dentro del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2026 y el 28 de febrero de 2027, independientemente de la duración de las obras o servicios que se desarrollen.

Con esta actuación, la Junta de Castilla y León refuerza su apuesta por la generación de empleo y el desarrollo económico y social de la provincia de Palencia, facilitando nuevas oportunidades laborales y apoyando a las administraciones locales en la mejora de los servicios que prestan a sus vecinos.