Una cooperativa alimentaria creará 10 empleos con una inversión de 5 millones en este pueblo de Palencia

Agropal creará 10 empleos con una inversión de 5 millones de euros en Magaz de Pisuerga

La cooperativa agroalimentaria Agropal pondrá en marcha un nuevo centro de almacenamiento y elaboración de cereal en el polígono industrial de Magaz de Pisuerga (Palencia).

Un proyecto que supondrá una inversión de cinco millones de euros y permitirá la creación de diez puestos de trabajo.

La actuación será posible tras la adquisición de una parcela de 38.590 metros cuadrados propiedad de la Junta de Castilla y León por un importe de 708.000 euros.

La operación se ha formalizado entre Agropal y el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), organismo dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda.

Con esta nueva implantación empresarial, el polígono industrial de Magaz de Pisuerga continúa avanzando en su desarrollo.

Según ha informado la Junta, ya se ha comercializado el 48 por ciento de la superficie disponible, consolidándose como uno de los principales espacios para la atracción de inversiones industriales en la provincia.

La inversión refuerza además la trayectoria de Agropal, cooperativa fundada en Palencia en 1971 y que actualmente integra a más de 8.000 agricultores y ganaderos de Castilla y León y Cantabria.

Gracias a su modelo de crecimiento y diversificación, la entidad se ha situado entre las diez mayores cooperativas de España.

Reconocida por el Ministerio de Agricultura como Entidad Asociativa Prioritaria (EAP), Agropal destaca por abarcar toda la cadena de valor alimentaria, desde la producción de materias primas hasta su transformación industrial y comercialización

Su actividad la convierte en un agente clave para el desarrollo económico del medio rural y para la generación de oportunidades que contribuyan a fijar población en el territorio.

La puesta en marcha del nuevo centro en Magaz de Pisuerga permitirá fortalecer la capacidad logística e industrial de la cooperativa, al tiempo que generará empleo y actividad económica en el entorno.