Cinco detenidos, uno de ellos a prisión, por la macropelea con armas blancas a las puertas de una discoteca en Palencia

Imagen de un vehículo de la Policía Nacional y, en el cuadrado, de uno de los vídeos de la pelea difundidos en redes sociales.

La Policía Nacional de Palencia ha detenido a cinco personas, ingresando una de ellas en prisión, por la macropelea de la madrugada del 31 de diciembre con armas blancas a las puertas de una discoteca en la calle Rizarzuela.

Los implicados han sido arrestados como presuntos autores de un delito de riña tumultuaria y otro de lesiones, una vez han concluido las investigaciones que se iniciaron una vez se tuvo conocimiento de los hechos.

Los agentes analizaron las imágenes obtenidas de distintas fuentes y llevaron a cabo numerosas gestiones de investigación que se tradujeron en la identificación de los supuestos participantes.

Según los indicios que pudieron recabar, durante el enfrentamiento se usaron armas blancas, resultando heridas al menos dos personas por ello, y botellas de cristal. Según se conoció ese mismo día, también habría habido como mínimo un tercer herido, pero en su caso desconociéndose si tenía heridas de arma blanca.

La actuación policial ha terminado con la detención de cinco personas, pasando todos ellos a disposición judicial que decretó el ingreso en prisión para uno de ellos.

La investigación, no obstante, continúa abierta para tratar de esclarecer las circunstancias de los hechos y determinar la posible participación de más personas, sin que se descarten aún nuevas detenciones.

Desde la Policía Nacional, no obstante, se aclara que en estos hechos no se han podido relacionar con bandas latinas, estando el origen del enfrentamiento en una disputa a partir de un contexto del ocio nocturno.