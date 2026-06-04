La Justicia descarta una cesión ilegal de personal en los servicios sociales de la Diputación de Palencia

El Juzgado de lo Social de Palencia ha desestimado dos demandas presentadas por trabajadoras sociales en relación con la gestión de los Servicios Sociales en Paredes de Nava y Carrión de los Condes, como ha informado la Diputación de Palencia.

Todo, al considerar que “no existe cesión ilegal de trabajadores entre los respetivos ayuntamientos y la institución provincial”.

Las sentencias analizan el funcionamiento de estos servicios, los convenios de colaboración suscritos entre las administraciones y el sistema de organización de los servicios sociales en el medio rural de la provincia.

En los fundamentos de derecho, la jueza titular del Juzgado de lo Social considera que “la relación existente entre la Diputación y los ayuntamientos responde a un modelo de colaboración interadministrativa previsto en la normativa vigente para garantizar la prestación de los servicios sociales básicos a los ciudadanos”, apuntan fuentes de la Diputación de Palencia.

Argumenta que la institución provincial “desarrolla funciones de coordinación, financiación y apoyo material a los servicios, mientras que los ayuntamientos conservan las facultades propias de cualquier empleador respecto de sus trabajadores”.

Las resoluciones judiciales “respaldan el modelo de cooperación institucional” que “permite prestar los servicios sociales básicos en el medio rural palentino”.

Todo mediante la colaboración entre la Diputación y las entidades locales para “garantizar una atención cercana y de calidad” a los vecinos de la provincia.

Ambas sentencias no son firmes y cabe recurso frente a ellas.