Palencia estrecha lazos con EE.UU. para potenciar el turismo internacional en el Camino de Santiago

Recepción al Comité de American Pilgrims on the Camino en la Diputación de Palencia. Diputación de Palencia.

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha abierto este lunes las puertas del Palacio Provincial al comité de American Pilgrims on the Camino, la asociación que mueve a la gran mayoría de los peregrinos en Estados Unidos.

Los representantes norteamericanos están estos días recorriendo la provincia para patear el tramo palentino del Camino Francés y ver de cerca qué se está haciendo por aquí para cuidar la ruta, mejorar la seguridad y promocionarla al otro lado del charco.

En la reunión, en la que también ha estado el vicepresidente Urbano Alonso, Armisén ha querido dar las gracias de corazón a la delegación estadounidense por el gran trabajo que hacen contándole al mundo las bondades del Camino, lo que ayuda a que cada año miles de norteamericanos se animen a colgarse la mochila y a conectar con gente de todos los rincones.

Para la Diputación, esta ruta no es un simple sendero; es el alma, la historia y el pegamento que une a los pueblos palentinos, además de un auténtico balón de oxígeno económico para mantener vivo el medio rural.

Armisén ha aprovechado el encuentro para sacar pecho del Plan de Sostenibilidad Turística del Camino de Santiago, una estrategia con la que la institución le está lavando la cara a las infraestructuras, protegiendo el patrimonio y mejorando la experiencia de los caminantes para que se lleven el mejor recuerdo posible de su paso por Palencia.

Entre las grandes apuestas institucionales, Armisén ha destacado el proyecto 'Faros del Camino', una llamativa iniciativa que ilumina de forma artística los campanarios, iglesias y ermitas de catorce localidades palentinas de la ruta jacobea.

Estas luces nocturnas emulan la antigua tradición histórica de guiar y orientar visualmente a los caminantes en la oscuridad, añadiendo un enorme atractivo monumental al itinerario.

El Gobierno provincial busca consolidar a Palencia en el mapa internacional y estrechar alianzas con el mercado emisor estadounidense de cara a las próximas campañas veraniegas.