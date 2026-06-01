Brutal agresión con puñaladas a la altura del pulmón y riñón en Palencia: el cuchillo apareció en unas piscinas

Imagen del detenido y del cuchillo encontrado. Fotografías: Ayuntamiento de Palencia.

La Policía Local de Palencia ha detenido a un hombre de 37 años como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio, después de apuñalar por la espalda a otro de 34 años.

Unos hechos que tuvieron lugar días atrás, de madrugada, en la avenida Viñalta, como ha informado la Policía Municipal de Palencia.

El Servicio de Emergencias 112 dio aviso de que un varón había sufrido una agresión con un cuchillo produciéndole dos heridas, una a la altura del pulmón y otra del riñón.

La víctima estaba consciente y requería atención sanitaria urgente por lo que se requirió la presencia de los servicios sanitarios para trasladarla al Hospital Río Carrión.

Tras auxiliar a la víctima, agentes de Seguridad Ciudadana de la Policía Local procedieron a buscar al presunto agresor y dieron con él en el parque del Sotillo.

La patrulla procedió a realizar un cacheo del ahora detenido, sin encontrar el arma blanca.

El cuchillo sería localizado en una batida posterior a la detención en el interior de las piscinas municipales.

El presunto autor de la agresión fue, después de haber sido informado de sus derechos, detenido y puesto a disposición judicial.