El municipio español perfecto para una escapada: calles con olor a galleta y un embalse con playa y rutas en velero

Con junio a las puertas, los planes veraniegos comienzan a situarse en las preferencias para muchos. Organizar las escapadas es una de las actividades prioritarias en estos tiempos y su planificación correcta es cuestión capital para asegurar unos días de disfrute.

Mientras unos eligen la costa, otros se decantan por el interior. Y es en este segundo caso donde Castilla y León es destino preferente para muchos, principalmente por su extenso territorio y múltiples atractivos.

Uno de estos destinos es Aguilar de Campoo (Palencia), al norte de la Comunidad, ya que es uno de los lugares más completos para visitar, especialmente por su amplia tradición galletera, que llama la atención de los más golosos, y que para estos tiempos de calor también ofrece un gran lago con playas en las que refrescarse y rutas en velero.

El casco urbano del municipio está, además, declarado Conjunto Histórico-Artístico desde 1966, principalmente por su origen medieval y la importante concentración de monumentos.

Gastronomía, por las galletas, naturaleza y agua, por el embalse, y patrimonio, por sus monumentos. Tres ingredientes que hacen de Aguilar de Campoo uno de los destinos predilectos para las escapadas de este verano.

Gastronomía

Hablar de Aguilar de Campoo es hablar de galletas. La tradición se extiende ya 145 años en esta localidad palentina, donde llegaron a coincidir hasta cinco fábricas dedicadas a este producto.

Aunque en la actualidad, únicamente sobrevive una de ellas, Gullón. La emblemática fábrica ya estaba asentada en Aguilar cuando la fama de la localidad comenzó a extenderse por todo el territorio nacional.

Fábrica de Galletas Gullón en Aguilar de Campoo. Europa Press

Durante la década de los 60, las galleteras que coincidieron en Aguilar de Campoo fueron Gullón, Ruvil, Fontaneda, Tefe y Fontibre.

La magnitud llegaba hasta tal punto que 9 de 10 galletas que se consumían en España procedían de esta localidad aguilarense. Por todo ello, siempre se ha dicho que las calles de Aguilar de Campoo huelen a galleta, especialmente en aquellas épocas de concentración empresarial y en los momentos que se horneaban.

La gastronomía del municipio se completa, a su vez, con la ternera de la Montaña Palentina. Los guisos o los chuletones a la piedra son dos de sus platos estrella, junto a otras elaboraciones como las recetas a base de lechazo churro.

Naturaleza y embalse

En tiempos de calor, es importante tener localizados siempre un lugar en el que refrescarse. Aguilar de Campoo ofrece un gran embalse a dos kilómetros del casco urbano. Es el más grande de los cinco que hay en el norte de la provincia de Palencia.

Este enclave cuenta hasta con una playa de interior, siendo una de las principales zonas de baño autorizadas en toda la zona. El entorno natural, el arenal acondicionado y unas modernas instalaciones dotan al lugar de una opción perfecta para hacer un alto en el camino.

Embalse de Aguilar de Campoo, en Palencia

Los alrededores de la playa cuentan con aparcamiento, duchas, mesas merendero y hasta un área de hostelería. En el embalse, además de bañarse, se pueden realizar deportes náuticos como remo y windsurf.

Pero si hay una actividad que destaca aquí, son las rutas en velero. Incluso existe una empresa que las ofrece para todos aquellos visitantes que deseen realizarlas.

Una ruta en medio de un oasis acuático en plena meseta castellana. Aunque inimaginable, posible por las características del lugar. Mientras la embarcación avanza a tenor de las rachas de viento, el agua mece a sus tripulantes, el paisaje regala a la mirada un atractivo pinar sobre el que se levanta la imponente Montaña Palentina.

En el entorno está también la ermita Virgen del Llano, patrona de Aguilar, y el camping. Aquí puede disfrutarse una intensa jornada de campo y playa, que culmina con la puesta de sol con los picos de las montañas de fondo.

Patrimonio

La declaración de Aguilar de Campoo como Conjunto Histórico-Artístico no es casualidad. La localidad es considerada como la joya del Románico palentino.

Aquí existe una de las mayores concentraciones de arte medieval de toda Europa. Entre los monumentos a destacar está el Monasterio de Santa María de la Real.

Interior del Monasterio de Santa María la Real, en Aguilar de Campoo.

Considerada como el principal atractivo, las primeras referencias al origen de esta edificación se sitúan en torno al siglo XI. Está declarado Monumento Histórico-Artístico desde el 4 de diciembre de 1914.

También destaca la Ermita de Santa Cecilia, el entramado medieval que convierten los paseos por el pueblo en un viaje en el tiempo, o la Plaza de España, con soportales de piedra y coloridas galerías acristaladas de arquitectura tradicional castellana.

Esta última está presidida por la Colegiata de San Miguel, construida en el siglo XV, de origen románico pero de transición gótica que en su interior guarda los sepulcros de los Marqueses de Aguilar.

Patrimonio, naturaleza, agua y gastronomía. Aguilar de Campoo es uno de los destinos predilectos para los turistas de interior, que durante este verano buscarán alejarse de las aglomeraciones costeras, pero sin perder la esencia de un enclave vacacional.