Un pueblo de Palencia tendrá nuevo teleclub de 130 m² con sala de reunión, barra, almacén y aseos adaptados

Visita de la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, al nuevo teleclub de Revenga.jpg

Ángeles Armisén, presidenta de la Diputación de Palencia, acompañada por el alcalde de Revenga, Jesús Merino, ha visitado las obras de construcción del nuevo teleclub de Revenga que se encuentra en ejecución.

La institución provincial financia esta actuación con 72.514 euros con cargo a los Planes Provinciales, en una fórmula excepcional que ha permitido acumular cuatro anualidades, de 2020 a 2023, para hacer posible una inversión de mayor envergadura.

El presupuesto total de adjudicación asciende a 171.716 euros, siendo la empresa adjudicataria Hermanos Frechilla Pérez y director de obra Hermógenes.

El nuevo edificio, de planta baja y unos 130 metros cuadrados construidos, albergará un espacio de reunión para la realización de actividades municipales diversas: charlas informativas o culturales, talleres, juegos de mesa y otras iniciativas de carácter social y comunitario, además de un servicio de venta de bebidas y aperitivos sin ánimo de lucro vinculado al mantenimiento del local. El inmueble contará con zona de uso público, barra, almacén y aseos adaptados, garantizando la accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Esta inversión se enmarca en el compromiso de la Diputación de Palencia de dotar a los municipios de la provincia de infraestructuras y equipamientos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus vecinos y a reforzar la cohesión social en el entorno rural, como parte de su apuesta permanente por hacer frente al reto demográfico.