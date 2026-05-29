Fallece un camionero de 62 años tras colisionar contra seis camiones de obra en un grave accidente en Monzón

Un camionero de 62 años ha fallecido esta madrugada como consecuencia de una colisión entre dos vehículos pesados registrada en el término municipal de Monzón de Campos (Palencia). Según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El siniestro tuvo lugar a las 4.22 horas de este viernes en el kilómetro 22 de la carretera N-611, justo a la entrada de la citada localidad palentina.

El accidente ha consistido en la salida de vía por el margen derecho de un vehículo articulado y posterior colisión contra seis camiones de obra.

Como consecuencia del siniestro ha fallecido el conductor del vehículo articulado, un hombre nacido en 1964.

Asimismo, se han producido daños materiales en los vehículos implicados.

La sala de operaciones del 1-1-2 recibió una llamada de alerta en la que se informaba del choque frontal entre ambos camiones y se advertía de que uno de los conductores se encontraba inconsciente y atrapado en el interior de la cabina.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron de inmediato efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, miembros de los Bomberos de la Diputación de Palencia y personal de Emergencias Sanitarias de Sacyl, que movilizó para la ocasión una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

A pesar de la rápida intervención y de los esfuerzos de todos los servicios de emergencia desplegados en la zona, el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento del conductor herido en el mismo lugar del suceso.