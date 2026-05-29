La Diputación de Palencia anuncia 30.000 euros para abrir el Museo del Cerrato Castellano en Baltanás

La Diputación de Palencia ha aprobado, dentro del apartado de Cultura de la anterior Junta de Gobierno, la renovación del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Baltanás.

Todo por un importe de 30.000 euros para la apertura, mantenimiento y difusión del Museo del Cerrato Castellano de esta localidad.

Mediante este acuerdo el Ayuntamiento de Baltanás se compromete a la apertura del Museo para las visitas, con el fin de potenciarlo dado su interés cultural, en el horario habitual (excepto verano), de viernes y sábados de 11 a 14 h. y de 17 a 20 h. y domingos de 11 a 14 h y en horario de verano: de martes a domingo, de 11 a 14 h. y de 17 a 20 h.

El MCC se encuentra instalado en dos edificios, el modernista ubicado en el antiguo colegio de la Milagrosa y el Palacio-Hospital de Santo Tomás, del siglo XVIII.

Ambos conforman un espacio museográfico unitario de 1.640 m2, que ofrecen una experiencia cultural global.

Un espacio cultural donde se muestran las características, valores y expresiones artísticas de la extensa comarca del Cerrato Castellano, que abarca poblaciones de las provincias de Palencia, Valladolid y Burgos, y donde se ve representada la singular personalidad e idiosincrasia de un territorio poco conocido, en el cual existen una gran variedad de modelos de paisaje, historia, patrimonio y formas de vida.

El Museo alberga, el Centro de Interpretación. Paisaje, arquitectura popular, economía, tradiciones, etc., de la comarca del Cerrato, sala de exposiciones temporales, destinada a acoger diferentes exposiciones de artistas, sala de audiovisuales y multiusos, conferencias, presentaciones de libros, proyecciones de películas, talleres, tienda del Museo, publicaciones, merchandising, productos artesanales, oficina de Turismo, información turística y cultural de la comarca del Cerrato.

El MCC pretende ser un espacio participativo y dinámico, donde se potencian nuevos valores y expresiones artísticas, un museo vivo para el disfrute y aprendizaje del potencial que tiene esta comarca.

El Museo está adaptado para personas con movilidad reducida y cuenta con el sello dog friendly, puede visitarse con tu perro, que deberá permanecer atado con su correa.