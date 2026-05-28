La Audiencia Nacional rechaza paralizar cautelarmente las polémicas obras del salto del Carnero en Palencia

Las obras del salto del Carnero en Palencia, correspondientes a la línea de alta velocidad Palencia-Cantabria de ADIF, constituyen un importante foco de conflicto político y social.

El proyecto ha sido rechazado, de forma frontal, por vecinos y grupos ecologistas, quienes lo consideran un atentado urbanístico y un muro que divide la ciudad.

Ahora, la sección octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha rechazado conceder la medida cautelar solicitada por Ecologistas en Acción para paralizar las obras.

Obras de ADIF que se ejecutan en el barrio de los Tres Pasos, en el norte de la ciudad de Palencia, dentro del proyecto de la Línea de Alta Velocidad Palencia-Aguilar de Campoo.

Ecologistas en Acción, en un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, ha informado de que en marzo de 2024 presentó un recurso de apelación contra la denegación inicial de la suspensión cautelar de las obras iniciadas por Adif en 2023.

La Audiencia Nacional fijó el pasado 14 de mayo la votación y fallo de dicho recurso, que finalmente fue desestimado tras 26 meses de tramitación.

La Audiencia Nacional considera que existe una “pérdida sobrevenida de objeto” en el recurso de apelación, al entender que la finalidad perseguida ya fue alcanzada mediante una sentencia estimatoria previa, aunque todavía no firme.

Esa resolución judicial declara que las obras constituyen una actuación “contraria a derecho” y ordena el cese de los trabajos y la reposición de los terrenos e instalaciones afectadas a su estado original.

El fallo de la Sala se apoya además en una reciente sentencia del Tribunal Supremo que matiza la doctrina anterior sobre este tipo de recursos cautelares, estableciendo que un recurso de apelación no pierde automáticamente su objeto, aunque exista una sentencia desestimatoria en el procedimiento principal, siempre que esta no sea firme.

Ecologistas en Acción calificó de “desmesurado e incomprensible” el tiempo empleado por la Audiencia Nacional para resolver el recurso, especialmente cuando ya existe una sentencia que, a su juicio, avala que el proyecto de construcción de la Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Palencia-Palencia Norte contraviene los estudios informativos aprobados en 2010 y 2018, incumple la Declaración de Impacto Ambiental y vulnera los intereses legítimos de la ciudad de Palencia.

La organización advirtió además de que la continuidad de las obras supondrá seguir destinando “una ingente cantidad de recursos públicos” a una actuación cuya legalidad sigue pendiente de resolución definitiva, después de que Adif recurriera la sentencia que declaró nulo el proyecto.