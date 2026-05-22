Ya es oficial: ayudas agroganaderas de hasta 6.000€ para 11 ayuntamientos y 19 juntas vecinales de Palencia

La Diputación de Palencia destinará este año 133.890,18 euros a la creación, adecuación y conservación de infraestructuras rurales de uso agrícola y ganadero de titularidad pública.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el pasado 20 de mayo, mantiene la misma consignación presupuestaria que en el ejercicio anterior.

En total, 30 entidades locales de la provincia se beneficiarán de estas ayudas impulsadas por el Servicio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente: 11 ayuntamientos y 19 juntas vecinales.

Los consistorios que recibirán subvención son los de Cervera de Pisuerga, Renedo de la Vega, Sotobañado y Priorato, Villoldo, Castromocho, Aguilar de Campoo, Espinosa de Villagonzalo, Magaz de Pisuerga, Ribas de Campos y Villamoronta.

Por su parte, las juntas vecinales beneficiarias son Salvador de Cantamuda, San Martín de los Herreros, Piedrasluengas, Salinas de Pisuerga, Cillamayor, Traspeña de la Peña.

También Ligüérzana, Lomilla, Valoria de Aguilar, Verdeña, Estalaya, Villalafuente, Lagartos, Quintanaluengos, Valsadornín, Pisón de Castrejón, Moslares de la Vega, Santillana de la Vega y Calzadilla de la Cueza.

Las subvenciones concedidas oscilan entre un mínimo de 925,65 euros y un máximo de 6.000 euros, en función de los criterios establecidos en la convocatoria.

Entre los aspectos valorados figuran la adecuación de las inversiones a su finalidad, el número de usuarios beneficiados, el uso comunal de las infraestructuras, así como la claridad y el grado de definición de las actuaciones planteadas.

Además, en el caso de la construcción de tanques y aljibes, se prioriza a aquellas localidades que carecen de otra infraestructura similar para el mismo uso.

También se otorga especial relevancia a la integración paisajística de las actuaciones y al empleo de materiales naturales y tradicionales.

El programa permite cofinanciar la adquisición de materiales y las obras necesarias para construir tanques y aljibes de agua destinados al uso agrícola, así como fuentes y abrevaderos para el ganado.

Igualmente, contempla inversiones orientadas a mejorar la salubridad de estas instalaciones y la recuperación y acondicionamiento de captaciones de agua, estanques, manantiales y charcas naturales vinculadas a la actividad ganadera.