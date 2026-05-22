Alerta alimentaria por unos quesos con listeria fabricados en Palencia

La Aesan ha emitido una alerta alimentaria por listeriosis en quesos fabricados en Palencia. Gtres y Aesan

La Junta de Castilla y León ha decidido mover ficha después de que se haya desatado una alerta alimentaria con epicentro en Palencia, relacionada con varios lotes de queso fresco de vaca elaborados en una industria local.

Todo se desató el pasado 12 de mayo, cuando el Gobierno de Aragón emitió una alerta a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) al detectarse niveles por encima de lo establecido de Listeria monocytogenes.

En ese primer instante, la alerta se detectó en dos lotes concretos, ordenándose la inmediata retirada de la comercialización de estos productos.

Sin embargo, el viernes 15 de mayo se recibió una nueva comunicación en la Junta de Castilla y León en la que se le informaba de que la alerta se ampliaba a otro lote de queso por un nuevo incumplimiento de los criterios de seguridad alimentaria.

A partir de aquí, la empresa decidió retirar de los canales de comercialización todos los lotes de queso fresco de vaca que habían sido elaborados en esta fábrica de Palencia.

Por su parte, la Dirección General de Salud Pública de Castilla y León ha decidido llevar a cabo controles para verificar la retirada efectiva de estos quesos afectados por la alerta en los establecimientos comerciales de la Comunidad en los que se ha vendido.

A su vez, se están llevando a cabo controles oficiales adicionales y se están supervisando, por parte de las autoridades, las actuaciones de la empresa para determinar la causa de la alerta y las medidas correctivas adoptadas para proteger la salud de los consumidores.

Imagen de los quesos afectados por listeriosis además del que se comercializa bajo la marca Cerrato. Aesan

Según el último informe de la Aesan, la alerta permanece activa para cerca de 10 referencias de queso fresco de vaca, comercializados bajo las denominaciones de Cerrato, Nativo, Goya y Sabor de Casa.

Los lotes que han sido retirados y se solicita a los consumidores que se deshagan de ellos en caso de tenerlos en casa son los siguientes:

- Queso fresco sabor mediterráneo, de la marca Cerrato (300 g y caducidad sea del 06/07/2026 o anterior)

- Queso costeño, de la marca Nativo (formato barra y fecha de caducidad 06/07/2026 o anterior)

- Queso costeño, de la marca Nativo (300 g y fecha de caducidad 06/07/2026 o anterior)

- Queso estilo llanero, de la marca Goya (300 g y fecha de caducidad 06/07/2026 o anterior)

- Queso latino, de la marca Goya (formato barra y fecha de caducidad 06/07/2026 o anterior)

- Queso latino, de la marca Goya (250 g y fecha de caducidad 06/07/2026 o anterior)

- Queso latino, de la marca Goya (300 g y fecha de caducidad 06/07/2026 o anterior)

- Queso latino, de la marca Sabor de Casa (formato barra y fecha de caducidad 06/07/2026 o anterior)

- Queso latino, de la marca Sabor de Casa (325 g y fecha de caducidad 06/07/2026 o anterior)