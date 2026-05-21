Un camión arrolla la catenaria en un paso a nivel de Palencia y obliga a suspender la circulación ferroviaria

La circulación ferroviaria ha permanecido suspendida desde las 13.50 horas hasta las 15.05 horas de este jueves entre Venta de Baños y Arroyo Villalobón, en la provincia de Palencia, tras el incidente registrado en un paso a nivel situado en el kilómetro 292 de la vía férrea, aproximadamente a la altura del kilómetro 3 de la ronda P-11.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Palencia, un camión ha arrollado la catenaria y ha causado daños en el cable guarda, lo que ha obligado a interrumpir el tráfico ferroviario en este tramo.

La incidencia ha afectado a circulaciones de Media Distancia, Larga Distancia y mercancías, con especial repercusión en los servicios Madrid-Santander.

Personal de Adif ha estado trabajando sobre el terreno para evaluar el alcance de los daños y acometer las reparaciones necesarias, con el objetivo de restablecer la circulación lo antes posible.

En el caso de los trenes de Larga Distancia Madrid-Santander, Renfe ha organizado transbordos entre composiciones en la estación de Palencia para facilitar la continuidad de los viajes.

La Subdelegación del Gobierno ha confirmado que no se han registrado daños personales.

Las autoridades recomiendan a los viajeros consultar el estado actualizado de sus trenes a través de los canales oficiales de Renfe y Adif antes de iniciar sus desplazamientos.