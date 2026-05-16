Nacen en el Cerrato palentino los primeros cinco cachorros de lince ibérico en libertad tras varias décadas de su extinción

El proyecto de reintroducción del lince ibérico en el Cerrato palentino ha alcanzado un hito sin precedentes al registrarse el nacimiento de las dos primeras camadas en libertad cuando apenas se cumple un año del inicio del programa.

Un total de cinco cachorros, con aproximadamente un mes y medio de vida, corren ya por los montes palentinos, convirtiendo a esta comarca en el primer punto de cría de la especie en la mitad norte de España, varias décadas después de su extinción, declarada en 1990.

Los nacimientos, detectados gracias al seguimiento por telemetría, se produjeron entre la última semana de marzo y la primera de abril.

La primera camada está liderada por Virgo, la hembra que inauguró el proyecto en febrero de 2025, quien junto al macho Villano ha sacado adelante a tres cachorros.

La segunda pareja, formada por la hembra Valeriana y el macho Vendaval, ha sumado otros dos ejemplares al censo.

Según ha indicado la Junta, este último caso subraya la eficacia de los protocolos de traslocación, ya que Vendaval fue trasladado desde Castilla-La Mancha para reforzar la diversidad genética de la zona.

Desde el Gobierno de Castilla y León se califica este hecho como "totalmente excepcional", atribuyendo el éxito a la minuciosa selección del área y a una inversión superior a los dos millones de euros.

Este presupuesto se ha destinado a la mejora del hábitat, la creación de instalaciones de cuarentena y, de forma crucial, a medidas preventivas para reducir la mortalidad por atropello, uno de los mayores riesgos para la especie.

El proyecto se completará a partir del próximo curso escolar con un programa de educación ambiental que recorrerá los colegios de la zona.

La Administración autonómica ha querido expresar su gratitud a los alcaldes, vecinos, propietarios y cazadores del Cerrato, cuyo compromiso ha sido clave para que el lince vuelva a habitar estas tierras.

Asimismo, se ha hecho un llamamiento a la observación responsable por parte de fotógrafos y naturalistas para garantizar que estas primeras familias de linces continúen su desarrollo con éxito en este lugar.