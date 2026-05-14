Un desconocido rocía gas pimienta en un restaurante de Palencia y deja 19 afectados, tres de ellos ingresados

Una veintena de personas resultaron afectadas este miércoles tras la dispersión de gas pimienta en el interior de un establecimiento situado en la avenida República Argentina de Palencia capital, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2.

La sala de operaciones del 1-1-2 recibió una llamada alertando de que varias personas habían comenzado a encontrarse indispuestas dentro del local, sin que en un primer momento se conocieran las causas del incidente ni si se trataba de algún tipo de intoxicación.

Tras recibir el aviso, el 1-1-2 movilizó a efectivos de la Policía Local de Palencia, el Cuerpo Nacional de Policía, los Bomberos de Palencia, Emergencias Sanitarias-Sacyl y a las empresas suministradoras de gas.

Una vez en el lugar, los servicios de emergencia confirmaron que el origen del incidente fue la dispersión de gas pimienta en el interior del establecimiento.

En total, 19 personas se vieron afectadas por el incidente. De ellas, 16 presentaron síntomas leves y no precisaron asistencia sanitaria. Sin embargo, tres personas tuvieron que ser trasladadas al Hospital Río Carrión de Palencia.

Las personas evacuadas fueron una mujer de 45 años, trasladada en UVI móvil, además de una joven de 19 años y un hombre de 29, ambos evacuados en ambulancias de soporte vital básico. Todos ellos fueron atendidos inicialmente por el personal sanitario desplazado al lugar.

Las autoridades investigan ahora las circunstancias del suceso para tratar de identificar a la persona responsable de la dispersión del gas pimienta.