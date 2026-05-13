Tragedia en el río Carrión: muere un hombre de 79 años tras ser arrastrado por la corriente en Saldaña

Lanchas de rescate en el río Carrión de Palencia Brágimo Ical

Un hombre de 79 años ha fallecido tras ser arrastrado por la corriente del río Carrión a su paso por Saldaña, en la provincia de Palencia.

El suceso ocurrió sobre las 20.30 horas de este martes, cuando el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León recibió una llamada que alertaba de la presencia de un hombre en el agua.

La corriente lo arrastraba en dirección al Puente Viejo, en la zona del parque Javier Cortes.

A partir de ese momento se activó el dispositivo de emergencia. La Sala de Operaciones del 1-1-2 dio aviso al Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil, que asumió la coordinación de la intervención.

También fueron movilizados la Guardia Civil, los Bomberos de la Diputación de Palencia y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que desplazó dos ambulancias de soporte vital básico.

Los agentes de la Guardia Civil que llegaron al lugar se metieron en el agua para asegurar a la víctima.

Después, junto con los bomberos, consiguieron rescatar al hombre del río.

Una vez en la orilla, los efectivos comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras esperaban la llegada de los servicios sanitarios.

Sin embargo, pese a todos los esfuerzos, el hombre falleció.

La víctima era un hombre de 79 años y nacionalidad española, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Palencia.

Está previsto que se le practique la correspondiente autopsia para determinar las causas exactas de la muerte.

La Guardia Civil instruye las diligencias y mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el suceso.