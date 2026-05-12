La villa romana de La Olmeda, líder en turismo arqueológico, crece hasta las 83 actividades culturales

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, acompañada por la diputada de Cultura, Carolina Valbuena, ha presentado esta mañana la nueva programación cultural

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, acompañada por la diputada de Cultura, Carolina Valbuena, ha presentado esta mañana la nueva programación cultural ‘CVLTVRO 2026 / 2027’ de la Villa Romana La Olmeda.

Este extenso programa reafirma al yacimiento arqueológico como uno de los principales referentes patrimoniales de Castilla y León a través de una propuesta que crece significativamente este año, alcanzando las 83 actividades distribuidas en 17 ciclos temáticos, frente a las 69 de la edición anterior.

Esta apuesta por una oferta estable y diversa busca atraer a todo tipo de públicos, intensificando sus acciones durante el periodo estival para coincidir con los meses de mayor afluencia de visitantes nacionales e internacionales.

El calendario de eventos arrancó este mes de abril de 2026 con el ciclo Legere, con motivo del Día del Libro, y se extenderá hasta mayo de 2027.

Lo hace coincidiendo con la clausura de la exposición “Animalia Rustica. Animales de granja en La Olmeda”, que podrá visitarse durante todo el periodo en el Museo de La Olmeda en Saldaña.

La programación está diseñada para ofrecer un viaje completo a la Roma rural mediante 17 ciclos que abarcan desde la divulgación histórica hasta la experiencia sensorial.

Entre las propuestas destacan ‘Historia Viva. Recreamos Roma’, que incluye rutas teatralizadas y exhibiciones, y ‘Arqueomúsica’, que recorre la historia musical desde la Antigüedad con demostraciones del hydraulis, el singular órgano hidráulico romano del yacimiento.

La gastronomía también cobra protagonismo con el ciclo ‘Arqueogastronomía’ y sus exclusivas cenas denominadas “El banquete de los sentidos”, que fusionan cocina, danza y narración.

Como principal novedad, se incorpora la actividad “La hora feliz en La Olmeda”, una experiencia nocturna inspirada en el formato contemporáneo que incluye bienvenida romana, brindis, degustación y concierto.

El programa se completa con talleres educativos en ‘AuLa Olmeda’, el ciclo de teatro ‘A Scena’, conferencias especializadas y la participación en grandes hitos anuales como la Noche Europea de los Museos o el Mercado Romano de Saldaña.

En cuanto a la logística para los interesados, la organización combina actividades gratuitas con otras de pago que requieren inscripción previa a través de la web oficial www.villaromanalaolmeda.es.

Los talleres tendrán un precio de 5 euros con aforos limitados, mientras que las experiencias premium como “El banquete de los sentidos” y “La hora feliz” costarán 30 euros y 15 euros (5 para niños) respectivamente.

Con este despliegue, que incluye también una intensa actividad en el Museo de Saldaña, la Diputación de Palencia consolida a La Olmeda como un espacio vivo de investigación y turismo, reafirmando un modelo cultural innovador que sitúa al patrimonio palentino como uno de los grandes referentes del mundo romano en toda España.