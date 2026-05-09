Javier (47) y una familia de cine: “Tenemos un 30% menos de espectadores desde la pandemia, pero 2026 va mejor”

Nos encontramos en plena era del streaming, en lo que tiene que ver con el ocio cultural. También en la del cierre de salas de grandes cadenas de exhibición, si hablamos de un mundo, el del cine, tocado. Más aún tras el coronavirus.

Sin embargo, la familia Margareto continúa con su apuesta por el cine. Por las salas y las proyecciones en ciudades como Palencia, o en el medio rural en municipios como puede ser Medina del Campo.

Todo con el fin de dar la opción de que el amante del séptimo arte acuda a una sala de cine, se siente en su cómoda butaca, y disfrute del séptimo arte con unas buenas palomitas.

Los Margareto, la tercera generación de una familia de cine mantiene abiertas un total de cinco cines. Tres de ellos en Palencia, con cuatro y seis salas y una al aire libre. Uno más en Medina del Campo, con cuatro salas y otro en Ávila, con seis.

Continúan manteniendo viva la llama del trabajo que inició, en el siglo pasado, su abuelo Osmundo Margareto Yenes y también su padre Osmundo Margareto.

“Tenemos un 30% menos de espectadores desde la pandemia, pero 2026 va mejor. No somos una empresa o familia que nos fijemos solo en los resultados, que son importantes. Lo hacemos más en el impacto personal y familiar que en lo económico o empresarial”, explica Javier Margareto a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Javier, la familia Margareto y los cines

“Me defino como una persona normal. Como un trabajador más que intenta mantener, junto al resto de mi familia, la llama del negocio que comenzó con mi abuelo Osmundo”, asegura, en declaraciones a este periódico, Javier Margareto Amigo.

A sus 47 años, el empresario palentino es feliz haciendo lo que hace. Ama a su familia con la que saca adelante la famosa empresa y es un amante del fútbol y de los coches. Ha vivido siempre en Palencia.

“Estudié una carrera que no llegué a acabar en Salamanca y, cuando era joven, ya ayudaba en todo lo que podía en los cines, en el negocio familiar. Yo también me quería dedicar a ello. Mi infancia fue estupenda”, señala nuestro entrevistado.

Asegura que tanto su familia como él “han vivido encima de un cine”. No entendían la vida sin el séptimo arte al que se han dedicado en cuerpo y alma todos estos años, desde el siglo pasado.

“Pasábamos la Navidad en el cine. La Nochebuena también. No nos íbamos de vacaciones por el cine, pero éramos felices haciendo lo que nos gustaba y gusta”, añade el empresario.

Eso es lo más importante.

Otra imagen de Javier Margareto. Fotografía: Brágimo / ICAL.

La historia y cinco cines en la actualidad

“Esta es una empresa familiar. Yo soy el gerente en la actualidad, pero lo llevamos entre toda la familia. Comenzó con ello mi abuelo Osmundo Margareto Yenes en 1939 creando la empresa dedicada al cine y abre uno en Medina de Rioseco. Después pasó por mi padre y nos llegó a nosotros”, explica Javier Margareto.

Todo hablando de la historia de la empresa. Cuando falleció su padre, en el año 2009, los hermanos tenían claro que todo el trabajo anterior no podía caer en saco roto y siguieron con el mismo. Con ilusión, trabajo y esfuerzo.

“Ahora contamos con cinco cines. Tres en Palencia. Uno con cuatro salas, otro con seis y uno más al aire libre, en la Avenida de la Comunidad Europea. Otro cine en Medina del Campo, que lo cogimos en febrero del año 2025, con cuatro salas y uno más en Ávila, con seis”, explica Javier a este periódico.

No se cierra a la posibilidad de adquirir alguno más. Eso sí, dentro de Castilla y León porque “salir de la Comunidad es más complicado”.

Renovarse o morir y datos

“El cine, por suerte, se modernizó a la hora de recibir las películas en digital. Los proyectores ahora son mejores y la calidad del sonido también. El negocio antes era más personal en lo que tiene que ver con las relaciones personales y las distribuidoras, pero hay que adaptarse a los tiempos que corren”, explica.

Apuesta por la modernización y tiene claro que en los cines “la experiencia es inigualable” y que a pesar de las plataformas digitales o el streaming “nunca va a faltar el cine físico”. Que no va a desaparecer, vaya.

“Tenemos un 30% menos de espectadores desde la pandemia, pero 2026 va mejor. Está costando, pero no somos una empresa o familia que nos fijemos solo en los resultados, que son importantes. Lo hacemos más en el impacto personal y familiar que en lo económico o empresarial”, añade Javier Margareto.

Cada uno tiene su labor, dentro de los Margareto, y siguen adelante.

Calidad, una empresa de palomitas y futuro

“Creo que, en la actualidad, la gente pide calidad en la proyección y en el sonido y también comodidad en la butaca. Yo creo en que las butacas de las salas son especiales y la comodidad tiene que ser la máxima posible”, argumenta.

Además, pone en valor la ayuda que, desde las administraciones, están llegando desde que comenzó la pandemia del coronavirus. Es tajante sobre ello: “Sin su ayuda, la mitad de los cines no existiría”.

“También contamos con teatros en Palencia y en Ávila. Después, yo monté una empresa, con el nombre de Cinin, en la que desde el 2009 vendo palomitas a todos los cines de España. También al Circo del Sol, en el Movistar Arena o en el Bernabéu”, añade.

Sobre el futuro, Javier Margareto lo tiene claro y quiere “continuar con los cines que tienen” y “mantenerlos en las mejores condiciones posibles”.

“Nuestra idea es seguir adelante hasta que podamos. Queremos seguir sin mirar los números, apostando por este negocio familiar”, finaliza.