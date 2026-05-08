La fiesta de la ITA en Palencia, con 13.000 asistentes, finaliza con 58 atenciones sanitarias y 9 traslados al hospital

Fiesta de la ITA(Ingeniería Técnica Agraria) celebración para festejar al patrón de los estudiantes agrarios, San Isidro, concentra a más de 13.000 jóvenes el parque Ribera Sur de Palencia Brágimo / ICAL .

La multitudinaria fiesta universitaria de la ITA, celebrada en el Parque Ribera Sur de la capital palentina, ha cerrado la jornada con un balance sin incidencias graves.

No obstante, el operativo sanitario sí que ha tenido que intervenir para atender a 58 personas en el propio recinto de un total próximo a los 13.000 asistentes.

Además, nueve personas fueron trasladadas a centros hospitalarios. Tres de ellas llegaron por intoxicación etílica, mientras que las seis restantes fueron derivadas por traumatismos de diversa consideración producidos durante la celebración.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palencia, el Punto Violeta, el servicio de atención ante situaciones de violencia o acoso, no ha sido necesario activar ninguna pulsera centinela.