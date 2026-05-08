La Cueva de los Franceses tendrá una pionera estación para descifrar el paleoclima y anticipar el cambio climático

La Cueva de los Franceses, en Revilla de Pomar, ha dejado de ser únicamente uno de los grandes atractivos turísticos de Palencia para convertirse en una infraestructura científica de vanguardia.

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, y el rector de la Universidad de Burgos (UBU), José Miguel García, han firmado hoy un convenio estratégico para crear en su interior una Estación Piloto de Monitorización (paleo)ambiental, que situará a la provincia como referente en el estudio del paleoclima.

El proyecto, integrado en el Geoparque Mundial UNESCO Las Loras, será liderado por el grupo de investigación IsoTOPIK de la UBU, una autoridad internacional en geoquímica isotópica.

El objetivo es utilizar la cueva como un "archivo natural" para reconstruir las condiciones ambientales de la Tierra hace miles de años.

A través del análisis de los espeleotemas (estalagmitas y coladas), los científicos podrán obtener datos precisos sobre temperaturas y precipitaciones del pasado, una información crucial para comprender el calentamiento global actual y predecir su evolución futura.

La elección de este enclave no es casual. La Diputación de Palencia ha realizado recientemente una inversión de más de 800.000 euros en el marco del Plan de Sostenibilidad de la Montaña Palentina, dotando a la cavidad de una iluminación LED de alta eficiencia y una restauración ambiental completa.

Estas mejoras, sumadas a la sensorización previa, permiten que la investigación de alto nivel conviva con las visitas turísticas sin interferencias.

Armisén ha destacado que este acuerdo "representa una apuesta por la innovación aplicada al territorio", demostrando que el medio rural puede liderar proyectos científicos con impacto europeo.

"La Cueva de los Franceses se convierte desde hoy en un espacio donde la ciencia, el turismo y la educación se dan la mano para afrontar uno de los grandes retos de nuestro tiempo, como es el cambio climático”, ha señalado la presidenta de la Diputación.

Por su parte, el director de IsoTOPIK Lab, Eneko Iriarte, ha definido la cueva como “probablemente el laboratorio más caro y científicamente valioso de la Universidad de Burgos”, subrayando que las estalagmitas funcionan como auténticos discos duros que guardan la memoria del clima.

Divulgación y futuro internacional

Firma del convenio entre la Diputación de Palencia y la Universidad de Burgos

Más allá de la toma de datos, que incluirá el seguimiento de parámetros como el CO₂, la humedad y la composición de las aguas, el convenio tiene una vertiente educativa.

Se desarrollarán materiales didácticos para que los alumnos de los centros escolares trabajen con datos reales y se enriquecerán los contenidos de las visitas turísticas con información sobre el cambio climático.

Con una vigencia inicial de cuatro años, esta estación piloto aspira a ser la semilla de una futura red internacional de observatorios climáticos subterráneos.