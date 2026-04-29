El Canal de Castilla brilla en Villamuriel: la esclusa 33 recupera su esplendor con una nueva iluminación eficiente

La presidenta de la Diputación de Palencia y del Consorcio del Canal de Castilla, Ángeles Armisén, ha visitado esta mañana la conclusión de las obras de restauración y mejora de la eficiencia energética realizadas en el entorno de la esclusa 33 y el puente de Villamuriel de Cerrato.

Esta intervención ha contado con una inversión global cercana a los 95.000 euros y se enmarca dentro del ambicioso Plan de Sostenibilidad Turística del Canal de Castilla, un proyecto financiado con fondos europeos Next Generation que dispone de un presupuesto total de dos millones de euros para revitalizar este recurso histórico.

Acompañada por los diputados Francisco Pérez y Javier Villafruela, el gerente del Consorcio, José Manuel Fernández Frechilla, y el alcalde de la localidad, Roberto Martín, Armisén ha comprobado el resultado de unos trabajos que se han desarrollado en dos fases diferenciadas.

La primera de ellas, centrada en la regeneración estructural del puente, ha permitido consolidar los elementos de sillería deteriorados y renovar pavimentos y aceras, eliminando añadidos que desvirtuaban la imagen original de esta infraestructura de ingeniería hidráulica de los siglos XVIII y XIX.

Puente de Villamuriel

La segunda fase del proyecto ha consistido en la implantación de un sistema de iluminación ornamental de bajo consumo.

Gracias a la instalación de tecnología LED de pequeño formato en el puente, el parque del Canal y la propia esclusa 33, se ha logrado no solo realzar la belleza del conjunto monumental, sino también reducir el consumo energético en más de un 40%.

Los nuevos equipos han sido diseñados bajo criterios de integración paisajística, buscando que la luz resalte los lienzos de piedra sin generar un impacto visual intrusivo en el entorno fluvial.

Esta actuación en Villamuriel de Cerrato forma parte de los ejes estratégicos del Plan de Sostenibilidad Turística que gestiona el Consorcio integrado por las diputaciones de Palencia, Burgos y Valladolid.

Los trabajos ejecutados corresponden concretamente a los objetivos de mejora del paisaje y conectividad de los caminos de sirga, así como a la modernización energética de los recursos turísticos.

En este mismo marco, se han desarrollado ya otros proyectos en municipios como Becerril de Campos, Husillos, Grijota o Paredes de Nava, sumando una inversión que solo en el eje de infraestructuras supera los 770.000 euros.

El Canal de Castilla, declarado Bien de Interés Cultural, se consolida con estas inversiones como un eje vertebrador del turismo sostenible en la región.

El objetivo final de la Diputación y del Consorcio es avanzar hacia un modelo de gestión que respete la integridad del patrimonio industrial y natural, garantizando al mismo tiempo una experiencia más accesible y moderna para los visitantes que recorren las márgenes de esta relevante obra de ingeniería.