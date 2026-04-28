El mejor destino para disfrutar del puente de mayo, con un sinfín de actividades, está en Castilla y León

La naturaleza brillará en la provincia de Palencia también en el puente de mayo. Fotografía: Diputación de Palencia.

La Diputación de Palencia ha hecho un llamamiento para descubrir, en este puente de mayo, la provincia de Palencia con un ‘planazo’ donde el arte es el protagonista.

Vecinos y turistas podrán sumergirse en la riqueza histórica de la provincia y dejarse cautivar por la majestuosidad del patrimonio.

A través de las visitas guiadas se van a mostrar algunas de las joyas arquitectónicas y artísticas más impresionantes de la provincia.

Desde el área de Turismo de la Diputación de Palencia se ha diseñado una atractiva propuesta para disfrutar de estos días festivos bajo el lema ‘Palencia es tu ruta, en el puente de mayo’, para animar a palentinos y turistas a descubrir los encantos de la provincia.

Esta programación especial permitirá conocer en profundidad el valioso patrimonio sacro que albergan diversas iglesias palentinas.

Estas rutas conducidas por guías turísticos oficiales se desarrollarán en las fechas y horarios que se detallan a continuación, siendo posible su reserva al precio de 2 euros por persona a través de la página web www.notikumi.com, y gratuita hasta los 12 años (el traslado correrá por cuenta de los participantes):

Viernes, 1 de mayo (mañana): Visita guiada a la Basílica Visigótica de San Juan de Baños, en Baños de Cerrato (punto de encuentro: 11:00 h.), Santa María de Villamuriel de Cerrato y San Millán, en Baltanás.

Viernes, 1 de mayo (tarde): Visita guiada a las iglesias de San Hipólito, en Támara de Campos (punto de encuentro: 17:00 h.), San Juan Bautista de Santoyo y Santa Eugenia, en Astudillo.

3 de mayo (mañana): Itinerario guiado por las iglesias de San Martín Tours de Frómista (punto de encuentro: 10:30 h.), Nuestra Señora de la Virgen Blanca de Villalcázar de Sirga y el Monasterio de San Zoilo, en Carrión de los Condes.

‘Palencia, con Pé de Patrimonio’

Además, en el marco de la iniciativa ‘Palencia, con Pé de Patrimonio’, la colaboración entre la Diputación de Palencia y la Diócesis de Palencia se mantiene para facilitar el acceso a un conjunto de templos de la provincia.

Para una mejor organización de sus visitas durante el puente, se invita a los interesados consultar los horarios de apertura específicos de cada templo.

De 10:30 h. a 12:30 h.: San Pedro, en Amusco; Ntra. Sra. de la Paz, Cevico Navero y Santa María, en Frechilla.

De 11:00 h. a 14:00 h.: Sta. Eugenia, en Becerril de Campos; Ntra. Sra. de la Antigua, en Fuentes de Valdepero; San Juan, Palenzuela y Santa María, en Villamuriel de Cerrato.

De 12:00 h. a 14:00 h.: San Juan, en Villaumbrales.

De 12:30 h. a 14:30 h.: Sta. Eufemia, en Autillo de Campos; San Millán, en Baltanás y San Miguel, en Piña de Campos.

De 17:00 h. a 19:00 h.: San Martín, en Cevico de la Torre; Ermita Virgen de los Ángeles, en Grijota y Ntra. Sra. del Castillo, en Torremormojón.

De 17:00 h. a 20:00 h.: Santa Eugenia, en Astudillo; Santa María, en Dueñas; San Pedro, en Fuentes de Nava y Santa María, en Husillos.

De 12:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h.: San Miguel, en Ampudia y Santa María, en Carrión de los Condes.

De 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 19:00 h.: Ntra. Sra. de la Asunción (Virgen del Castillo), en Cervera de Pisuerga.

En el caso de las iglesias que se detallan a continuación será necesario contactar por teléfono en horario de 12:00 a 14:00 h, y de 17:00 a 19:00 h.: Iglesia de San Juan Bautista, en Santoyo (675 136 574); San Hipólito, de Támara de Campos (664 724 360) y Santa Columba, en Villamediana (630 215 991).

El Museo Diocesano, situado en la Capital, abrirá sus puertas en el puente de mayo, los días 1 y 2 de mayo, de 10:30 a 13:30 h. y de 16:30 a 19:30 h., y el domingo 3 de mayo, de 10:30 a 13:30 h.

Además, el Museo Territorial Campos del Renacimiento, se convierte en una parada obligatoria para este puente de mayo.

Un museo, fruto de la colaboración entre la Diputación y la Diócesis, y gestionado por la Fundación Las Edades del Hombre, se ubica en cinco sedes de cuatro localidades (Becerril de Campos, Cisneros, Fuentes de Nava y Paredes de Nava), y exhibe lo mejor del arte sacro renacentista español (más información en www.camposdelrenacimiento.com).

El Museo Territorial Campos del Renacimiento como corazón del turismo cultural de la provincia de Palencia, ofrece la experiencia singular de descubrir obras maestras del Renacimiento español. Esta propuesta, aúna en una solo experiencia el paisaje, la arquitectura popular y la gastronomía de Tierra de Campos, como elementos inseparables de la identidad de la provincial.

Recursos naturales y monumentales

alencia ofrece una rica diversidad natural para quienes quieran conectar con la naturaleza y contemplar su belleza. Algunos ejemplos son el Parque Natural Montaña Palentina, con múltiples senderos señalizados; la Ruta de los Pantanos; el singular paisaje de gran valor geológico que conforma el Geoparque Mundial Unesco Las Loras; el Espacio Natural “La Nava y Campos de Palencia”, o los miradores distribuidos por diferentes puntos de la provincia que permiten observar espectaculares vistas de la provincia.

Además, estos días son perfectos para descubrir Palencia con los más pequeños de la casa. De hecho, Palencia cuenta con el Sello de Turismo Familiar, por lo que la provincia es el destino perfecto para pasar estos días en familia, gracias a los números recursos que pueden visitarse en la provincia y las numerosas actividades que pueden hacerse con niños.

Para facilitar la planificación de la visita a otros enclaves turísticos los visitantes pueden consultar la página web www.palenciaturismo.es. En la sección de “Horarios y Descargas” encontrarán información detallada y actualizada sobre sus horarios de apertura y las diferentes formas de contacto disponibles para cada uno de estos recursos.