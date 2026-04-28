Ambulancia 112 Sacyl

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Palencia

Inconsciente un hombre tras caer desde un tejado cuando trabajaba en una nave de Palencia

En un accidente laboral que se producido en la tarde de este martes, a las 17:41 horas.

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Un hombre de unos 55 años ha resultado herido grave tras caer desde un tejado cuando trabajaba en una nave situada en el punto kilométrico 2 de la N-160A, en Palencia, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El accidente laboral se ha producido a las 17:41 horas de esta tarde de martes, 28 de abril, y el varón se encontraba inconsciente, como señalan las mismas fuentes.

Manso Operador Logístico SL, lugar en el que se ha producido el accidente laboral

Se ha dado aviso a la Policía Local de Palencia, al Cuerpo Nacional de Policía y a Sacyl que ha enviado una UVI móvil.

El herido ha sido trasladado en dicha UVI móvil al Complejo Asistencial de Palencia.