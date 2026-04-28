Inconsciente un hombre tras caer desde un tejado cuando trabajaba en una nave de Palencia

Un hombre de unos 55 años ha resultado herido grave tras caer desde un tejado cuando trabajaba en una nave situada en el punto kilométrico 2 de la N-160A, en Palencia, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El accidente laboral se ha producido a las 17:41 horas de esta tarde de martes, 28 de abril, y el varón se encontraba inconsciente, como señalan las mismas fuentes.

Se ha dado aviso a la Policía Local de Palencia, al Cuerpo Nacional de Policía y a Sacyl que ha enviado una UVI móvil.

El herido ha sido trasladado en dicha UVI móvil al Complejo Asistencial de Palencia.