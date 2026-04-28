Baltanás se viste de fiesta para un San Gregorio inolvidable con música, gastronomía y la esperada romería

Baltanás ya respira ambiente festivo. El municipio palentino se prepara para honrar a San Gregorio con un programa de actividades que promete movilizar a vecinos y visitantes durante más de dos semanas.

Desde los torneos deportivos iniciales hasta la emblemática romería, el programa de 2026 destaca por tener raíces castellanas y el mejor ocio para todas las edades.

La fiesta comenzará con fuerza el 1 y 2 de mayo con el Torneo de pádel San Gregorio, pero el plato fuerte del primer fin de semana llegará el sábado 2 a las 11:00h en el Parque de Bomberos.

Allí, los amantes de la cocina se verán las caras en el XV Concurso de tortilla de patata y el XII Concurso de pinchos, dos citas ya consolidadas en el paladar baltanaseño.

La tarde del sábado 2 recuperará el sabor de los juegos tradicionales con el Campeonato Local de Bolos femenino en la Plaza de los Olmos, cerrando la jornada con el ritmo de Ghpsy Hits en la Calle Mayor.

El día grande

El momento más esperado llegará el sábado 9 de mayo. A las 12:00h, la Parroquia de San Millán será el punto de partida de la Romería hacia la Ermita de San Gregorio, acompañada por el sonido de los queridos dulzaineros.

La jornada en la Campera será el corazón de la fiesta. Se comienza a las 13:00 horas con eucaristía, danzas tradicionales con el grupo ‘La Cobata’ y una degustación de los imprescindibles de la zona: vino y queso de nuestra tierra.

Para los más pequeños habrá paseos en burro durante todo el día.

Y, por supuesto, no puede faltar la música. Desde la actuación de Esencia e Isabel Gil por la tarde, hasta la gran verbena con la orquesta Nueva Banda y el cierre de madrugada con Dj Kristian.

El programa no se olvida del deporte rey ni del atletismo de fondo. El domingo 10 el CDF Baltanás se enfrentará al CD Guardo en un duelo de Primera División Provincial.

Programa Baltanas San Gregorio 2026.jpg

Como broche de oro al mes de mayo, el domingo 17 se celebrará la 40ª edición de la Media Maratón del Cerrato junto a la 7ª Legua Castellana.

Ese mismo domingo final, la Muestra de Alimentos de Palencia ofrecerá un showcooking y sorteos en una jornada que maridará el esfuerzo de los corredores con la excelencia de los productos palentinos.

A lo largo de las fiestas, habrá espacio para el tiro local, juegos de mesa, encuentros de multilabores y competiciones de rana, tanga y morrillo, asegurando que la identidad cultural de Baltanás brille en cada esquina.

Programa San Gregorio 2026 - Baltanás

Día 1 y 2 de mayo

Todo el día: Torneo de pádel San Gregorio 2026.

Día 2 de mayo, sábado

11:00h: En el parque de bomberos, XV concurso gastronómico de tortilla de patata y XII concurso de pinchos.

En el parque de bomberos, XV concurso gastronómico de tortilla de patata y XII concurso de pinchos. 16:30h: En la Plaza de los Olmos, Campeonato Local de Bolos femenino (Org. Asociación Cultural "Virgen de Revilla").

En la Plaza de los Olmos, Campeonato Local de Bolos femenino (Org. Asociación Cultural "Virgen de Revilla"). 20:30h: En la Calle Mayor, actuación musical: Ghpsy hits.

Día 3 de mayo, domingo

10:00h: En el Campo de Tiro Los Ollones, entrenamiento con premios. Tirada Local.

En el Campo de Tiro Los Ollones, entrenamiento con premios. Tirada Local. 12:00h: Carreras de categoría chupetines, benjamín, alevín e infantil (Org. Club Deportivo Atletismo del Cerrato).

Día 7 de mayo, jueves

17:00h: En el Club de Jubilados "San Millán", Final de Juegos de mesa.

Día 8 de mayo, viernes

18:00h: Tercera División Provincial de Benjamines: C.D.F Baltanás - C.D Internacional de la Amistad "C" .

Tercera División Provincial de Benjamines: . 20:30h: En la Calle Mayor, homenaje musical ochentero: Cirucitos Escénicos .

En la Calle Mayor, homenaje musical ochentero: . 00:30h: En la Plaza España, Dj Kristian.

Día 9 de mayo, sábado

12:00h: Salida en Romería desde la parroquia de San Millán a la Ermita de San Gregorio con dulzaineros.

Salida en Romería desde la parroquia de San Millán a la Ermita de San Gregorio con dulzaineros. 13:00h: Eucaristía en la Campera. Actuación del grupo de Danzas "La Cobata" y degustación de vino y queso.

Eucaristía en la Campera. Actuación del grupo de Danzas "La Cobata" y degustación de vino y queso. Durante el día: Paseos en burro para niños en la Campera.

19:00h: En la Campera, actuación musical del grupo Esencia con Isabel Gil.

En la Campera, actuación musical del grupo con Isabel Gil. 00:30h: En la Plaza España, Verbena a cargo de la orquesta Nueva Banda .

En la Plaza España, Verbena a cargo de la orquesta . 04:30h: En el depósito, Dj Kristian.

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Día 10 de mayo, domingo

11:00h: En la Plaza los Olmos, campeonato de rana, tanga y morrillo.

En la Plaza los Olmos, campeonato de rana, tanga y morrillo. 14:00h: En la Calle Mayor, actuación musical: "Cuatro Cantones" .

En la Calle Mayor, actuación musical: . 18:00h: Primera División Provincial Aficionados: CDF Baltanás - CD Guardo .

Primera División Provincial Aficionados: . 19:00h: En la Plaza España, actuación de la Banda de Arroyo de la Encomienda y la Banda de Baltanás.

Día 16 de mayo, sábado

10:00h: IV Encuentro multilabores (Org. Asociación Cultural "Virgen de Revilla").

Día 17 de mayo, domingo