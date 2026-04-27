El espíritu del Real Madrid aterriza este verano en Palencia: dos municipios serán las sedes de los campus

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, acompañada por los diputados Francisco Pérez y Eduardo Tejido, ha presentado una nueva edición de los consolidados campus de fútbol de la Fundación Real Madrid.

En un acto que ha contado con la presencia del exjugador internacional y embajador del club blanco, Ricardo Gallego, junto a responsables de la Fundación y los alcaldes de las localidades anfitrionas, se ha puesto de largo una iniciativa que llevará el prestigio de la marca Real Madrid al corazón del medio rural palentino.

Este año, las sedes elegidas son Velilla del Río Carrión, donde el campus se desarrollará del 3 al 10 de agosto, y Astudillo, que acogerá la actividad del 17 al 21 del mismo mes.

Esta propuesta, que alcanza cada año a 200 jóvenes de entre 7 y 15 años, tiene como objetivo prioritario potenciar la igualdad de oportunidades para los habitantes de los municipios más pequeños.

Bajo la supervisión de técnicos oficiales de la Fundación Real Madrid, los participantes podrán disfrutar de una formación deportiva de primer nivel sin salir de su entorno, combinando el perfeccionamiento técnico con la educación en valores como el compañerismo, el esfuerzo y el respeto.

Según destacó la presidenta Armisén, este modelo de rotación dinamiza la economía local y demuestra que la provincia es un “escenario de plenas garantías” para proyectos de calado internacional.

Uno de los mayores atractivos de esta experiencia es el viaje incluido a Madrid, donde los alumnos podrán conocer la Ciudad Deportiva de Valdebebas para realizar un entrenamiento y visitar el emblemático estadio Santiago Bernabéu.

Además, todos los inscritos recibirán una equipación completa de la Fundación. Para facilitar el acceso a esta actividad de élite, la Diputación y los ayuntamientos subvencionan más del 50% del coste total.

Por lo que las familias solo deberán abonar 100 euros de los 240 que cuesta realmente la plaza, facilitando así también la conciliación familiar durante el periodo vacacional.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 12 de mayo a través del Registro General o la sede electrónica de la Diputación de Palencia.

Tendrán preferencia los niños empadronados en las sedes y, en caso de que la demanda supere las 100 plazas por localidad, se realizará un sorteo público el día 19 de mayo.

Con la llegada de estos campus a Astudillo y Velilla, tras los excelentes resultados obtenidos en años previos en municipios como Aguilar de Campoo o Villamuriel de Cerrato, la institución provincial reafirma su ADN deportivo y su alianza estratégica con el Real Madrid, una colaboración que se pretende extender a otros eventos de gran relevancia para el territorio palentino.