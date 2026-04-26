Un programa de TV reconstruye 17 años después la histórica foto de Piedad Isla: la palentina pionera del fotoperiodismo

La Plaza Mayor de Cervera de Pisuerga, en la Montaña Palentina, se ha convertido en un escenario de memoria y emoción.

Decenas de vecinos, cámaras en mano o simplemente con la voluntad de recordar, participaron en la recreación de una de las fotografías más emblemáticas de Piedad Isla, en el marco del rodaje de un nuevo episodio del programa Imprescindibles de Televisión Española, concretamente de La2.

La convocatoria, fijada para las 18:30 horas del sábado 25 de abril se convirtió en un acto de memoria colectiva. Vecinos de todas las edades respondieron al llamamiento para reconstruir una imagen que la fotógrafa captó por primera vez en 1955 y que ella misma volvió a inmortalizar en 2009, poco antes de su fallecimiento.

La escena, repetida ahora en 2026, cierra simbólicamente el círculo de una obra profundamente arraigada en la vida cotidiana de su pueblo.

Muchos participantes acudieron además con copias originales de fotografías tomadas por Isla, convirtiendo la plaza en un archivo vivo donde cada imagen contaba una historia.

Nacida en esta misma villa en 1926, Piedad Isla documentó la vida rural y, sobre todo, la dignificó. En una época en la que el fotoperiodismo estaba dominado por hombres, ella se abrió camino con determinación, comenzando a alquilar cámaras con apenas catorce años.

Su legado

Su trayectoria la llevó a colaborar con medios como El Norte de Castilla, Diario Palentino o la agencia EFE.

Con un estilo que muchos críticos han definido como “realismo poético”, Isla retrató la esencia de su entorno, como por ejemplo, la sabiduría de los mayores, la espontaneidad de la infancia y los ritmos de una vida marcada por las tradiciones.

Los directores Laura García Rojas y Juan Soria Brágimo ICAL

Ese legado permanece hoy custodiado por la fundación que lleva su nombre y el de su marido, Juan Torres, con un archivo de más de 200.000 negativos.

A ello se suma su labor como etnógrafa, visible en el Museo Etnográfico Piedad Isla, donde se conservan miles de objetos que narran la historia y los oficios de la Montaña Palentina.

La jornada vivida en la Plaza Mayor ha sido un acto de fotografía viva en la que un pueblo entero se reconoció en el objetivo de quien supo mirarlo como nadie. Ahora, solo hay que esperar a que salga por televisión.