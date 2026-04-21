Palencia se lleva un buen pellizco: el Sueldazo de la ONCE deja 2.000 euros al mes a un afortunado de la ciudad

Hay lunes que empiezan mejor que otros, pero para un palentino este inicio de semana ha sido, sin duda, inolvidable.

El sorteo del Cupón Fin de Semana de la Once del pasado 19 de abril ha traído un regalo de los que cambian el ánimo: un Sueldazo de 2.000 euros al mes que el afortunado cobrará durante los próximos diez años.

El responsable de repartir esta alegría ha sido el lotero, Juan Carlos Garzón Domingo.

Juan Carlos es una cara conocida para muchos en la ciudad, ya que vende ilusión cada día en sus puestos del mercadillo y del Centro Comercial Las Huertas.

Esta vez, la suerte ha venido de la mano de la serie dedicada a Aguilar de Campoo, dentro de la colección Pueblos de Película, demostrando que la fortuna a veces se queda muy cerca de casa.

Este premio de 2.000 euros mensuales es uno de los platos fuertes que la Once ofrece cada sábado y domingo, buscando siempre ese impacto social y solidario que caracteriza a la organización.

Con más de 21.000 vendedores a pie de calle, la Once sigue apostando por un juego responsable y cercano que, de vez en cuando, nos deja historias tan bonitas como esta en plena capital palentina.

Una década de sueldo asegurado para un vecino que, seguramente, hoy verá el futuro con una sonrisa mucho más amplia.