La Casa del Rey de Villaumbrales se convierte en el epicentro digital y turístico del Canal de Castilla

El Canal de Castilla se prepara para dar un salto en el tiempo sin perder su esencia. La Casa del Rey de Villaumbrales está a punto de recuperar el pulso que tuvo en el siglo XVIII, cuando sus astilleros no daban abasto.

Este rincón histórico del Canal de Castilla se prepara para una nueva vida, y la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha querido ver de cerca cómo los 300.000 euros de inversión están logrando que el edificio deje de ser un museo de mirar y no tocar.

La gran novedad será la cafetería, un rincón pensado para que el viajero no vaya con prisas. La idea es que la Casa del Rey sea ese punto de encuentro donde sentarse con calma a tomar un café, descansar del camino y dejarse atrapar por la paz del Canal, sintiéndose como en casa mientras se descubren los tesoros de nuestra propia historia.

Visita obras Museo del Canal Casa del Rey de Villaumbrales. Diputación de Palencia.

Esta transformación, impulsada por fondos europeos NextGenerationEU, se ha diseñado pensando sobre todo en el bienestar de quien lo visita.

No se trata solo de reformar paredes, sino de hacer el espacio más acogedor y humano: se han renovado suelos y maderas respetando el alma del edificio, se han eliminado barreras para que cualquiera pueda disfrutarlo y, como novedad, se ha creado una zona de cafetería.

La idea es que la Casa del Rey sea mucho más que una parada rápida en la ruta; que sea un punto de encuentro donde sentarse a tomar algo, descansar y dejarse envolver por la magia del Canal, logrando que el visitante se sienta como en casa mientras descubre los secretos de nuestra historia.

A la reforma física se suma una vanguardista apuesta por la digitalización, presupuestada en 59.000 euros dentro de un proyecto global de modernización para todo el trazado del Canal.

Visita obras Museo del Canal Casa del Rey de Villaumbrales. Diputación de Palencia.

Esta actuación permitirá al Museo del Canal ofrecer experiencias inmersivas mediante realidad virtual, realidad aumentada y modelos 3D, reforzando su discurso expositivo sin perder la esencia de su valor histórico.

De forma paralela, se ha reforzado el conjunto con una inversión de más de 93.000 euros dedicada a la iluminación ornamental y tecnológica LED, así como a la rehabilitación del puente para garantizar una mejor conexión de los caminos de sirga.

Estas obras forman parte de un Plan de Sostenibilidad mucho más amplio que cuenta con un presupuesto total de dos millones de euros gestionado por el Consorcio del Canal de Castilla, donde se integran las diputaciones de Palencia, Valladolid y Burgos.

Con un 62% de las actuaciones ya finalizadas y el resto en ejecución, la estrategia se centra en la mejora del paisaje y la eliminación de barreras en municipios como Husillos, Grijota o Becerril de Campos.

Armisén ha destacado que este modelo de turismo sostenible no solo pone en valor el patrimonio, sino que actúa como un motor económico directo para el medio rural palentino, ayudando a fijar población y a generar nuevas oportunidades en los pueblos vinculados a esta vía fluvial.