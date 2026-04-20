La Diputación de Palencia renueva su flota de rescate con dos todoterrenos para los parques de Saldaña y Aguilar

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha hecho entrega de dos vehículos ligeros todoterreno tipo pick-up, destinados a operaciones de rescate y salvamento, que se incorporarán a los parques de bomberos de Saldaña y Aguilar de Campoo.

Esta adquisición, realizada junto al delegado de Protección Civil, Jesús Tapia, supone, según ha destacado la institución provincial, el inicio del proceso de dotación de un parque especializado de vehículos asignado al Servicio de Protección Civil y Extinción de Incendios de la Diputación de Palencia, reforzando así la capacidad operativa y de respuesta ante emergencias en la provincia.

El parque de Aguilar de Campoo, con una inversión cercana a los 2,3 millones de euros, da cobertura a una población aproximada de 10.000 habitantes en la zona norte de la provincia.

Por su parte, el de Saldaña, también con una inversión cercana a los 2,3 millones, extiende su servicio a cerca de 25.000 habitantes de 171 localidades, "consolidando un sistema de atención comarcal que mejora la seguridad en el medio rural", destaca la Diputación.

Ambos parques responden al mismo modelo profesional tipo 2, con instalaciones modernas, torre de maniobras y espacios diseñados para garantizar la operatividad continua de los equipos de intervención.

La Diputación de Palencia asegura que es una apuesta decidida por la profesionalización.

La construcción de estos tres parques supone un "salto cualitativo sin precedentes en la provincia".

"La Diputación no sólo ha impulsado nuevas infraestructuras, sino que está desarrollando una estructura operativa completa basada en personal profesional, con la incorporación progresiva de efectivos y la previsión de alcanzar en torno a 54 bomberos en 2027 distribuidos en los tres parques estratégicos", según han subrayado.

En este momento, la plantilla está integrada por 14 profesionales: un suboficial, 6 bomberos en el parque de Aguilar, otros cuatro en el de Saldaña y tres en Palencia, además del jefe del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.