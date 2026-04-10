La plataforma por el soterramiento de Palencia acusa a la alcaldesa de "total traición" por su paso atrás

La aprobación del convenio para el soterramiento ferroviario en Torrelavega (Cantabria) ha levantado ampollas en Palencia.

La asociación ‘Por el Soterramiento en Palencia’ ha reaccionado con dureza ante las recientes declaraciones de la alcaldesa Miriam Andrés (PSOE) quien instó al Ministerio de Transportes a "iniciar una modificación formal de los estudios" si considera que el proyecto palentino es inviable.

Para la asociación, estas palabras no solo representan una "total traición" a las aspiraciones de los vecinos, sino que ponen de manifiesto una contradicción técnica y política insostenible.

El colectivo recuerda que es el propio Ayuntamiento quien mantiene una vía judicial abierta contra ADIF por la instalación de pantallas acústicas de hasta 8 metros.

Sin embargo, al sugerir la modificación de los estudios actuales, la alcaldesa estaría “abriendo la puerta a que el tren se quede en superficie para siempre”.

"Si se modifican los estudios para dejar el tren en superficie, la instalación de esas pantallas acústicas contra las que ella dice luchar sería obligatoria en toda la ciudad", señalan desde la plataforma.

Desde la asociación subrayan que el "soterramiento no es una cuestión de inviabilidad técnica, sino de voluntad política y financiera".

El proyecto actual, basado en los Estudios Informativos de 2010 y 2018, contempla una actuación de 9,5 km con un túnel de 2.740 metros que uniría los sectores hoy divididos por las vías.

Asimismo, aclaran un punto legal crítico, “no es el Ministerio quien debe dar el primer paso para desistir”.

Según la plataforma, debe ser el propio Consistorio el que se pronuncie renunciando formalmente al proyecto antes de que el Gobierno pueda modificar los estudios.

Moción

La asociación ha hecho un llamamiento directo a todos los grupos de la oposición. Les instan a presentar una moción en el próximo pleno municipal para ratificar el posicionamiento favorable a los estudios informativos vigentes (2010 y 2018).

También exigir al Gobierno de España la ejecución de la segunda fase del proyecto: el inicio del soterramiento tras las obras del acceso sur.

Y para garantizar una ejecución correcta de los accesos norte para minimizar el impacto en la movilidad y el derribo de la pasarela de Asturias.

La plataforma concluye recordando que la mayoría de las fuerzas políticas llevaban el soterramiento en sus programas electorales, por lo que piden "responsabilidad" para evitar que Palencia quede partida en dos de forma irreversible