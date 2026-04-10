Accidente mortal en Lagunilla de la Vega: fallece un conductor tras salirse de la vía y chocar contra la cuneta y un árbol

Un hombre de unos 57 años ha fallecido tras salirse de la vía y colisionar contra la cuneta y un árbol en la carretera PP-2416, en Lagunilla de la Vega (Palencia), perteneciente al municipio de Bustillo de la Vega.

El 112 recibió el aviso del accidente a las 15 horas, indicando que el ocupante del vehículo estaba atrapado y que precisaba la intervención de bomberos.

Desde la sala del 112 se informó a la Guardia Civil de Tráfico de Palencia, a los Bomberos de la Diputación de Palencia y a Emergencias Sanitarias, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico y un helicóptero medicalizado.

En el lugar, el personal sanitario confirmó el fallecimiento del hombre, único ocupante del vehículo, y las causas están siendo investigadas.