Edu, el fan palentino del Ratoncito Pérez que se lleva 23.000€ y ya es el embajador de las enfermedades raras

Hay concursantes que pasan por la televisión de puntillas y otros que dejan huella. Eduardo Ibáñez, 'Edu', el gerente del Kyomu Resort en Velilla del Río Carrión, ha demostrado que se puede ir a un plató a por el premio, pero también a conquistar el corazón de la audiencia.

Tras nueve días de tensión, risas y mucha emoción, Edu se plantó ante la banca del concurso Allá Tú (Telecinco) y ha regresado a su Montaña Palentina con 23.000 euros bajo el brazo ante la alegría del presentador Juanra Bonet.

La participación de Edu durante todos esos días ha sido muy especial por la demostración de compromiso y solidaridad que ha hecho. Cada tarde, el velillense aparecía con camisetas que lanzaban un mensaje. No era directo, era con pictogramas, braille y lenguaje de signos.

Su objetivo era dar visibilidad a sistemas inclusivos para personas con autismo, sordas o ciegas. Y claro que lo ha hecho.

"Creo que todos tenemos que ser iguales (en cuanto a los derechos) aunque seamos diferentes", afirmaba Edu en sus redes, emocionado al recibir un dibujo de Abel, un niño con autismo que no se perdía ni un programa.

Para él, disponer de ese "minuto de gloria" para llegar a un millón de personas y explicar qué es un panel comunicador ha sido el verdadero triunfo. No solo jugó, "se acordó de los que muchas veces no están en el foco", como Leire, Darío o el pequeño Ibai, poniendo voz a las enfermedades raras.

El Ratoncito Pérez y la "Ruta de las Ilusiones"

En el plató de Telecinco no solo estaban Edu y su hermano Quique, quien le asesoró al final. Había un invitado muy especial que no faltó a ninguna cita, el Ratoncito Pérez.

Acompañado por su propia baraja de cartas del ratón más famoso del mundo, Edu promocionó con orgullo la Ruta del Ratoncito Pérez, un proyecto que ha llenado de magia Velilla del Río Carrión.

Entre caja y caja, hubo tiempo para presumir de tierra. La Montaña Palentina y Leonesa se colaron en los hogares de toda España.

El esfuerzo ha valido la pena, aunque no fue fácil: "Dos días antes de las últimas grabaciones no podía levantarme de la cama de dolores de cabeza", confesaba Edu, que agradece a su mujer Ani y a su hermano el apoyo para no rendirse.

Al final, con 50.000 y 25.000 euros aún en juego frente a una caja de apenas 5 euros, la prudencia y el corazón dictaron sentencia: 23.000 euros que son "un gran premio tanto económico (que me permitirá ir a ver médicos de cualquier sitio del mundo), como publicitario".

De esta manera, es como este palentino se ha ganado el corazón de todos los espectadores de Telecinco.