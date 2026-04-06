La Justicia anula el plan de incendios de la Diputación de Palencia por no ajustarse al ordenamiento jurídico

Un vehículo de los Bomberos de la Diputación de Palencia

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Palencia ha declarado nulo el Programa Operativo 2025-2029 del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación Provincial al considerar que no se ajusta al ordenamiento jurídico.

El plan fue aprobado en el pleno de la institución el 28 de agosto de 2025 con los votos favorables de PP, Vamos Palencia y VOX, la abstención de IU y el voto en contra del PSOE.

Desde el Grupo Socialista han lamentado en un comunicado que se haya llegado a esta situación pese a las advertencias que realizaron durante el debate plenario sobre los incumplimientos e irregularidades que, a su juicio, contenía el documento y que ahora han sido ratificados por el tribunal.

El PSOE ya alertó en su momento de la falta de presupuesto destinado al operativo. El plan contaba con una inversión total de 21 millones de euros.

Pero, según los socialistas, la mayor parte de esos fondos se destinaban a la construcción de nuevos parques de bomberos en Saldaña, Aguilar de Campoo y Venta de Baños, lo que dejaba escasos recursos para la dotación de personal.

“El modelo del PP es hacer ladrillo, construir edificios, pero no dotar de personal”, señalaron entonces.

Además, criticaron que de las 18 plazas de bomberos comprometidas para 2025 solo se habían cubierto nueve, con retrasos en las convocatorias públicas y una gestión que, aseguran, incumplía normativas como la Ley de Bases de Régimen Local y diversas sentencias judiciales.

En la sentencia, el tribunal también se refiere a la figura de los denominados “bomberos voluntarios”, señalando que su labor, “por muy voluntariosa que sea su entrega, no puede alcanzar la cualificación de especial aptitud que la normativa sobre legislación local exige a los bomberos funcionarios”.

El fallo judicial recoge además el propio reconocimiento por parte de la institución provincial de la escasez de medios personales previstos en el programa.

Las razones

El documento contemplaba la incorporación progresiva de personal hasta alcanzar un equipo compuesto por un jefe de servicio, un suboficial de bomberos, un técnico de Protección Civil y 54 bomberos, que se complementarían con efectivos de ayuntamientos y de otras administraciones.

Según la resolución, este planteamiento evidencia que la Diputación no puede cubrir con sus propios bomberos los servicios que le atribuye la legislación local y que pretende suplir esa carencia con personal de otros municipios o administraciones.

La sentencia también incide en que la Diputación “se entromete en el aspecto normativo que afecta al modo en que los bomberos deben acometer sus funciones”, cuando estas ya están determinadas por ley, y cuando además se reconoce que el número de funcionarios previstos dista mucho del necesario para prestar el servicio.

Ante esta situación, el PSOE considera prioritario poner en marcha de forma inmediata un servicio de prevención y extinción de incendios para los 190 municipios de la provincia, dotándolo del presupuesto necesario y del personal suficiente para garantizar una respuesta profesional y eficaz.

Según sostienen, los resultados del modelo actual han demostrado ser “totalmente insuficientes”.