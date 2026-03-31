Ya es oficial: ayudas de 2.500 € para el comercio rural y la venta ambulante en pequeños pueblos de Palencia

La Diputación de Palencia destina 80.000 euros al comercio rural y a la venta ambulante en ayudas en pueblos de menos de 500 habitantes. Fotografía: Diputación de Palencia.

El Boletín Oficial de la Provincia de Palencia ha publicado la convocatoria de ayudas destinadas, tanto al comercio rural como a la venta ambulante que cuenta con una dotación de 80.000 euros.

Su objetivo pasa por garantizar el abastecimiento de alimentos y productos básicos en el medio rural para contribuir así a fijar y atraer población en el territorio.

Una línea de ayudas que está dirigida a establecimientos de comercio rural minorista y negocios de venta ambulante que estén dados de alta y que se encuentren en municipios de hasta 500 habitantes.

Dos líneas de ayudas

La primera línea está dirigida al comercio minorista de proximidad. A microempresas, incluidos autónomos, titulares de comercios, situados en municipios de la provincia de Palencia de hasta 500 habitantes, incluidos los bares que presten servicio de tienda.

El solicitante deberá dedicarse al comercio al por menor de productos alimenticios (incluidos bebidas y helados), o de productos textiles, prendas de vestir y calzado, y disponer de un local permanente donde venda, produzca y/o almacene los productos.

La segunda línea está dirigida a la venta ambulante. A microempresas, incluidos autónomos, que presten servicios de venta ambulante en vehículo asociado a la actividad, con carácter itinerante, en al menos 3 municipios de hasta 500 habitantes de la provincia.

El solicitante deberá dedicarse al comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente y disponer de un local físico desde donde se realice su distribución.

Detalles

Serán subvencionables los gastos realizados en los 12 meses anteriores a la fecha de solicitud, correspondientes a: cuotas de trabajadores autónomos abonadas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o Mutualidad de previsión social correspondiente.

También a la parte empresarial de las cuotas de trabajadores contratados por cuenta ajena de forma indefinida. A gastos de gestoría para asesoramiento y gestión del negocio.

Solo para la Línea 1: gastos de luz y combustible para calefacción del local. Solo para Línea 2: gastos del seguro del vehículo afecto a la actividad.

En cuanto a la cuantía de las ayudas, se podrá subvencionar hasta un máximo de 2.500 euros por beneficiario.

Dicha cantidad se ampliará a 3.000 euros por beneficiario en los siguientes casos: en Línea 1, si el comercio está ubicado en un municipio incluido en el Programa Territorial de Fomento para Tierra de Campos. En Línea 2, si los servicios se prestan en al menos 3 municipios incluidos en dicho programa.

Esta convocatoria se enmarca en la apuesta decidida del Equipo de Gobierno por el medio rural y por quienes trabajan cada día para mantener vivos los pueblos de la provincia.

El comercio de proximidad y la venta ambulante son mucho más que actividades económicas: son servicios esenciales que garantizan la calidad de vida de los vecinos, especialmente en los municipios más pequeños, y un factor clave en la lucha contra el reto demográfico.

Con estas ayudas, la Diputación reafirma su compromiso con un territorio equilibrado y cohesionado, donde nadie quede atrás por razón de donde vive.

Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (25 de marzo).

Los anexos y demás documentación estarán disponibles en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Palencia (https://sede.diputaciondepalencia.es), en el apartado Información pública - Subvenciones y ayudas.