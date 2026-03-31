Lluvia de miles de euros en Palencia gracias a la Primitiva: el único acertante está en el barrio de San Juanillo

Despacho nº 59.420 de Palencia, situado en la calle de Los Abetos, 9,

El sorteo de La Primitiva celebrado este lunes, 30 de marzo, dejó un importante premio en Palencia.

Un único acertante de Primera Categoría (seis aciertos) se llevó un total de 687.897,62 euros con un boleto validado en el Despacho Receptor nº 59.420, situado en la calle de Los Abetos, 9, según informaron desde Loterías y Apuestas del Estado.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 03, 12, 16, 23, 28 y 36, que permitieron a un jugador de la capital palentina hacerse con este premio millonario.

La suerte sonrió así a la ciudad durante el sorteo de esta pasada noche.

El boleto premiado fue sellado en el establecimiento de Loterías ubicado en el barrio de San Juanillo, cuyos responsables abrirán mañana sus puertas con la satisfacción de haber repartido fortuna entre sus clientes.

En el mismo sorteo también se registró un único acertante de Segunda Categoría (cinco aciertos más el complementario), cuyo boleto fue validado en Córdoba, concretamente en la calle Barcelona número 10.

Por otro lado, el sorteo no dejó ningún ganador de Categoría Especial, por lo que el bote continúa acumulándose.

De cara al próximo sorteo, un único acertante podría llevarse un premio estimado de 11,5 millones de euros.

Más suerte

No es la primera vez que este despacho palentino reparte premios destacados. En enero de este mismo año ya distribuyó 6.000 euros en el sorteo de la Lotería Nacional.

Además, en agosto de 2016 selló un boleto de Bonoloto premiado con 51.427 euros, mientras que en septiembre de 2011 validó otro de La Primitiva agraciado con 78.151 euros. Ese mismo año, en abril, también repartió 59.848 euros.

El premio de mayor cuantía repartido por este punto de venta llegó recientemente, el 8 de julio de 2024, cuando validó una Bonoloto con seis aciertos dotada con 1,91 millones de euros.