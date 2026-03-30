Palencia impulsa su joya hidráulica: 69.000 euros para eliminar barreras en los caminos del Canal de Castilla

• La presidenta de la Diputación de Palencia y del Consorcio del Canal de Castilla, Ángeles Armisén Cedida

El Canal de Castilla, columna vertebral del turismo sostenible en la provincia, sigue eliminando barreras y mejorando su accesibilidad.

La presidenta de la Diputación de Palencia y del Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla, Ángeles Armisén, ha visitado recientemente el resultado de las obras de recuperación de los andenes del Puente de las Arcas, una actuación clave para la seguridad de los usuarios en el entorno de la capital.

La intervención ha permitido dar continuidad a los caminos de sirga bajo el emblemático puente, situado en un punto neurálgico donde el ramal Sur se cruza con el ramalillo que conduce el agua hacia el río Carrión.

Gracias a esta obra, que ha contado con una inversión de 69.000 euros, ciclistas y peatones ya no tendrán que cruzar la carretera PP-9001, eliminando así un punto crítico de riesgo y mejorando sustancialmente la experiencia del paseo.

Además del paso bajo el puente, el proyecto ha incluido la rehabilitación del camino de sirga entre el Puente de las Arcas y el Puente de Viñalta, un tramo que presentaba un avanzado estado de deterioro, y la mejora del paso bajo la carretera P-901.

"Avanzamos en la puesta en valor del Canal como un recurso turístico de primer nivel, apostando por un modelo que dinamice el medio rural y sea respetuoso con nuestro patrimonio cultural", destacó Armisén durante la visita.

Un plan ambicioso

Esta obra no es un hecho aislado. Se enmarca dentro del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destinos de Castilla y León 2023-2026, financiado por los fondos europeos NextGenerationEU.

Este plan, que gestiona el Consorcio (integrado por las diputaciones de Palencia, Valladolid y Burgos), cuenta con un presupuesto total de 2 millones de euros destinados a transformar el modelo turístico de la zona.

Más allá de la mejora de caminos, que ya ha llegado a municipios como Husillos, Grijota o Becerril de Campos, el plan abarca proyectos de eficiencia energética en enclaves como la esclusa 33 de Villamuriel y Alar del Rey.

Asimismo, se están impulsando herramientas de digitalización y marketing para que el Canal de Castilla compita como un destino moderno y conectado.

La visita contó también con la presencia de los diputados Francisco Pérez y Javier Villafruela; el gerente del Consorcio, José Manuel Fernández; el jefe de Explotación de la CHD, Miguel Ángel Rubio; y la concejala de Patrimonio del Ayuntamiento de Palencia, Leire Montero, reforzando la colaboración institucional necesaria para proteger este Paisaje Cultural único en España.