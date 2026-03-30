Un gran tesoro de obras de arte renacentistas para disfrutar la Semana Santa en el corazón de Palencia

Una turista disfrutando de Campos del Renacimiento en Paredes de Nava. Fotografía: Diputación de Palencia.

La provincia de Palencia es un tesoro único que merece la pena visitar. A lo largo de todo el año, pero también en Semana Santa es una época perfecta para escaparse unos días de vacaciones y disfrutar de todo su encanto patrimonial y cultural.

Un plan perfecto para estos días es la opción del Museo Territorial Campos de Renacimiento, que nace gracias a la unión de los museos parroquiales de Becerril de Campos, Paredes de Nava, Cisneros y Fuentes de Nava, con el deseo de dar un impulso económico, turístico y religioso en un territorio cargado de cultura, de fe y de historia.

Se trata de una iniciativa surgida desde la Diputación de Palencia y la Diócesis, la Fundación Las Edades del Hombre y con la colaboración de la Junta de Castilla y León, que ha recibido desde su apertura más de 60.500 visitas.

Este proyecto, con el distintivo ‘Edades del Hombre’ fue diseñado y gestionado por la Fundación, para poner en valor el vasto patrimonio cultural que posee esta zona, y en especial su riqueza artística de carácter religioso.

Lo integran la iglesia de Santa María, en Becerril de Campos, la iglesia de Santa Eulalia en Paredes de Nava, las iglesias de San Pedro y de San Facundo y San Primitivo en Cisneros y la iglesia de Santa María en Fuentes de Nava.

Cada una de ellas ofrece un contenido compuesto por distintas obras que nos ayudan a entender el modo de vida y la fe de las gentes de esta tierra, a través del arte reunido en su época de mayor esplendor, en un perfecto diálogo entre fe y cultura.

Una opción perfecta para disfrutar la Semana Santa en la provincia de Palencia y conocer todos los tesoros que ofrece.

Cuatro pueblos, cinco sedes y una manera de concebir el arte

- Becerril de Campos

Municipio histórico situado a 15 kilómetros al noroeste de la capital palentina, es el punto de partida de esta aventura.

Allí nos encontramos con la Iglesia de Santa María, (BIC desde abril de 1973), que acoge la propuesta expositiva que lleva el nombre de ‘Tierra de María’. La iglesia cuenta con obras de Pedro Berruguete y también con una importante colección de Alejo Vahía, vecino del municipio.

Su parte más antigua data de los siglos XII y XIII y se corresponde con la nave norte. En el siglo XIV se intervino en el ábside del evangelio mientras que toda la nave central y la cabecera son fruto de ampliaciones llevadas a cabo durante los siglos XV y XVI.

A este último siglo pertenece el gran pórtico de su costado sur. De entre los muchos elementos de interés, destacan los artesonados que cubren la mayor parte de los espacios y el púlpito gótico mudéjar, adosado al muro de la epístola, próximo al arco toral del presbiterio.

Campos del Renacimiento en Becerril de Campos. Fotografía: Diputación de Palencia.

La presencia de la Virgen María y su devoción ha sido constante en el arte y de manera especial en la Tierra de Campos palentina. Y en esta iglesia de Santa María de Becerril de Campos el relato gira en torno a la Madre de Jesús.

Allí destaca Alejo de Vahía, uno de los artistas más enigmáticos y singulares de finales del siglo XV y principios del XVI. Fue vecino de la localidad, donde trabajó intensamente, dejando un gran número de piezas de su mano, de su taller y de sus colaboradores.

- Paredes de Nava

En la localidad nos encontramos con la Iglesia de Santa Eulalia, mártir cristiana en la época romana y una de las santas más populares en España.

Es la iglesia más destacada de Paredes de Nava, que se alza en la plaza principal del pueblo. Un templo de grandes proporciones que conserva parte de la primitiva construcción románica.

Los primeros cuerpos son románicos y se levantaron en sillería; el resto, donde se encuentran las campanas, fue construido en los siglos XIV y XV en ladrillo. Como remate tiene una pirámide cuadrangular revestida de azulejo en escama y teja esmaltada.

Entre las muchas y magníficas piezas que atesora, destaca su extraordinario retablo mayor, ejecutado en el siglo XVI por Inocencio Berruguete y Esteban Jordán, que además tiene la particularidad de haber integrado en él las magníficas pinturas sobre tabla que realizó Pedro Berruguete para el retablo que estuvo ubicado en este mismo lugar en el siglo XV.

Las tablas de Berruguete en Paredes de Nava. Fotografía: Diputación de Palencia.

Bajo el título “Cristo y su Iglesia” este templo alberga un significativo número de obras referidas a la vida de Cristo y su Iglesia.

Hablar de Paredes de Nava es hacerlo de Pedro Berruguete que nació en el lugar hacia 1445 y fue bautizado en la iglesia de Santa Eulalia, el mismo lugar donde también recibiría el bautismo su hijo Alonso. Si bien en su formación artística tiene un gran protagonismo la fuerte presencia del último gótico, logra muy pronto asimilar la corriente del Renacimiento.

Alonso Berruguete ha pasado a la historia como uno de los más geniales artistas del Renacimiento. Ejerció una gran influencia en sus contemporáneos y contó en su taller con aventajados discípulos como Francisco Giralte.

No nos podemos olvidar tampoco de Jorge Manrique, oriundo de Paredes de Nava, donde nació hacia 1440. Sus célebres ‘Coplas a la muerte de su padre’ compuestas en 1476, están consideradas como una de las mejores elegías de la literatura española. Menéndez y Pelayo calificó la obra como "la más bella poesía del parnaso castellano de la Edad Media".

- Cisneros

Nos encontramos con la Iglesia de San Pedro, del siglo XVI, época a la que pertenece la mayor parte del edificio. Para su edificación se empleó ladrillo y piedra. Consta de tres naves, la central de mayor amplitud que las laterales, separadas por esbeltos pilares que dotan al interior de un amplio espacio diáfano.

Su capilla mayor está enriquecida por un extraordinario retablo del siglo XVI compuesto de esculturas y relieves en madera tallada y policromada.

La iglesia de San Pedro de Cisneros conserva en su interior numerosas obras de arte, algunas de ellas provenientes de otros edificios religiosos de la villa. Su contemplación nos ayudará a entender la historia de la población, la religiosidad de sus gentes y la vida de esta parroquia a lo largo de los siglos.

El contenido de este templo se enlaza bajo el epígrafe “Nuestra Iglesia”. Especial significado se concede a su extraordinario retablo mayor, obra de Francisco Giralte, destacado seguidor de Alonso Berruguete.

En Cisneros podemos también disfrutar de la iglesia de San Facundo y San Primitivo que responde, en su mayoría, a los primeros años del siglo XVI y para su arquitectura, de carácter popular, se empleó fundamentalmente ladrillo.

Imagen del retablo de Cisneros. Fotografía: Diputación de Palencia.

El elemento más característico de su exterior es el pórtico, que abraza casi la totalidad del edificio. A los pies de la iglesia se eleva la robusta torre, también levantada en ladrillo. Su interior es amplio y sorprende sobre todo por su espléndida cubierta de madera, que constituye uno de los artesonados mudéjares más espectaculares de todos los que se han conservado.

Este edificio acoge, junto a la iglesia de Santa María de Fuentes de Nava, el Centro de Interpretación de las Techumbres Mudéjares.

La riqueza artística de este tipo de elementos dentro de la provincia de Palencia queda constatada en el amplio número de techumbres mudéjares que se han conservado de entre las cuales destacan por su calidad y belleza las pertenecientes a esta iglesia de San Facundo y San Primitivo, restauradas por la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León durante los años 2010 y 2011.

Aunque el Cardenal Cisneros nació en la localidad madrileña de Torrelaguna en el año 1436, sus orígenes se encuentran en esta población palentina, en la que están enterrados algunos miembros de su familia. La relevancia histórica del Cardenal quedó de manifiesto en los altos cargos que desempeñó y en la gran promoción de las artes que llevó a cabo en vida.

- Fuentes de Nava

Nuestro recorrido finaliza en esta localidad para disfrutar con la Iglesia de Santa María, cuyo edificio fue levantado a principios del siglo XVI y se organiza en tres naves separadas por pilares ochavados.

Priman los elementos estructurales del último gótico, y se van incorporando motivos pertenecientes ya al repertorio renacentista. Durante los siglos XVII y XVIII, se realizaron importantes añadidos.

Alberga objetos y elementos de enorme interés, aunque, lo más llamativo del templo es su magnífico artesonado mudéjar del siglo XVI, que luce en un espectacular estado.

La relevancia de las cubiertas de madera que se conservan en este templo de Santa María ha llevado a plantear un Centro de Interpretación de las Techumbres Mudéjares, que comparte sede con la iglesia de San Facundo y San Primitivo de Cisneros.

Fuentes de Nava. Fotografía: Diputación de Palencia.

La carpintería de lo blanco en Palencia, los tipos de armaduras o los análisis de los propios techos de este edificio son algunas de las propuestas que alberga el Centro y que le permitirá comprender en profundidad estas manifestaciones artísticas.

** Horarios, entradas y precios

Entre abril y septiembre, de martes a sábado, el horario para disfrutar de Campos del Renacimiento es de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. Los domingos, de 10 a 15 horas.

Entre octubre y marzo los horarios van de jueves a sábado, de 10 a 14 y de 15:30 a 18:30 horas y los domingos de 10 a 15 horas. El acceso está permitido hasta 30 minutos antes del cierre.

El precio de las entradas: 6 € para una sede, 4 € entrada reducida. Mientras que si disfrutamos de dos sedes los precios van de los 10 €, 7 de entrada reducida.

Los bonos conjuntos para visitar todas las sedes cuestan 15 €., 12 € con entrada reducida. Y para visitas guiadas de grupos, de un mínimo de 15 personas hace falta reserva previa.

Toda la información en www.camposdelrenaimiento.com.